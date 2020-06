En medio de denuncias cruzadas familia recuperó su vivienda

Historia de quienes volvieron

La familia De Mattos se fue de San Vicente en febrero, cuando surgió un trabajo en Buenos Aires, a donde se fueron en busca de otras posibilidades. Pero como a muchos misioneros desparramados en el país y el mundo, la pandemia por el coronavirus les cambió los planes y el último fin de semana tuvieron que volver. Sobre su estadía en Capital Federal, el joven contó que el “13 de febrero me fui a trabajar. Estuve laburando un mes y medio hasta que nos agarró la cuarentena y no pude trabajar más”. Entonces, ante la falta de ingresos tuvo que abandonar el lugar donde alquilaba y se fue a lo de un familiar. El jueves, mediante la gestión de la casa de Misiones en Buenos Aires, tuvo la posibilidad de volver a su tierra, donde se topó con lo ya relatado. Su principal complicación es que debe hacer la cuarentena y no puede trabajar para atender las necesidades de su pequeño.