En marcha la ilusión en la burbuja Celeste - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Con relación al trabajo del equipo, esta semana estará enfocado en la parte física bajo la supervisión del profesor Leandro Santa Andrea, mientras que el lunes ya estaría en condiciones el estadio para comenzar los trabajos con pelota.





Trotamundos Anthony Kent tiene 37 años y jugó dos temporadas no consecutivas en Argentino de Junín (2017/18 y 2019/20). Hasta la suspensión de la pasada temporada jugó 21 partidos, con promedios de 14.1 puntos y 7 rebotes en 28.8 minutos de juego.



Se trata de un jugador de mucho peso y experiencia en la pintura, y llegará para acoplarse a Zago, quien ostenta una amplia experiencia en la máxima categoría. Kent cuenta con un largo recorrido por todo tipo de competencias internacionales de distinto nivel.



Pasó por la primera de Francia, la G-League, Japón, pero también por Venezuela, Uruguay, Paraguay y la Argentina. Un verdadero trotamundos del básquet.

“A pesar de que el mundo está patas para arriba, nosotros tenemos la suerte de volver a entrenar en las mejores condiciones posibles”, reflexionó Christian Schoppler, una de las figuras del renovado plantel de Oberá Tenis Club (OTC) que ayer inició los entrenamientos con vistas a la próxima temporada.La frase del chaqueño no hizo más que sintetizar el inédito contexto en que se desenvolverá la pretemporada del equipo que dirige Leandro Hiriart.Es que más allá de las condiciones especiales que impone la pandemia de Covid-19 y sus restricciones, por estas horas el Celeste aún no tiene definido oficialmente en qué categoría jugará, aunque es prácticamente un hecho que lo hará en la Liga Nacional, la máxima división del básquet argentino.“Estamos un 90 por ciento adentro de la Liga Nacional. Restan cuestiones administrativas y a más tardar el viernes se define”, reconoció Sergio Feversani, presidente de OTC, en diálogo con El Territorio.Y en ese camino, además de una destacada plantilla de nacionales, también se confirmó la contratación del norteamericano Anthony Kent, pivote de 2,08 metros de altura, ex Argentino de Junín.En tanto, a pesar de buenos nombres, óptima logística y tiempo para entrenar -al punto que el elenco obereño fue el primer equipo profesional del país en iniciar los entrenamientos-, lo cierto es que también hay pocas certezas en varios aspectos.Por ejemplo, más allá de la categoría en que juegue el Celeste, por el momento no se estableció en qué fecha comenzarán las competencias, ya que todo está supeditado a la dinámica que imponga la pandemia que puso patas para arriba al mundo, como bien definió Schoppler.La última temporada de Liga Argentina tuvo a OTC como principal protagonista y ganador del Súper 4, título que ante la suspensión de la competencia, derivó en la clasificación a la próxima edición de la Liga Sudamericana, hecho histórico para el deporte de la ciudad y la provincia. Con empuje, más una administración ordenada, la dirigencia redobló la apuesta y conformó un plantel de real jerarquía para volver a pelear bien arriba.Pero a la vez, el contexto de pandemia abrió la posibilidad de acceder a una plaza de Liga Nacional y surgió el ofrecimiento de Estudiantes de Concordia, Entre Ríos, que decidió bajarse de la máxima categoría por dificultades presupuestarias.Por ello, con esa posibilidad en el horizonte, de antemano la dirigencia y el cuerpo técnico delinearon un equipo con jugadores de nivel como para competir en cualquiera de las ligas.Así se renovó el vínculo con Juan Rodríguez Suppi y Rodrigo Sánchez, figuras la temporada pasada, más Taiel Gómez Quintero (U23).Llegaron Schoppler, Gregorio Eseverri, Ariel Zago y Hans Feder Ponce (U23).Ahora se sumó el norteamericano Anthony Kent y, en caso de jugar Liga Nacional, se podrá sumar otra ficha mayor (nacional o extranjera) y un jugador U23, en lo que ya están trabajando.Ayer, en la presentación del plantel, el experimentado Goyo Eseverri se mostró muy contento por su arribo al club y ponderó las virtudes de un plantel de jerarquía.“Es un club ordenado y se armó un equipo para salir campeón de la Liga Argentina, pero si nos toca jugar la Liga Nacional confiamos en que podemos hacerlo bien porque hay varios jugadores que conocen la categoría. Por eso, cuando me llamaron no tuve nada que pensar, sólo agradecer”, destacó el jugador.Sobre el nuevo desafío, Leandro Hiriart ponderó que “estamos siendo los primeros en el básquet argentino en volver a los entrenamientos, lo que es una gran noticia dentro de este contexto de tantos meses de inactividad”.“Además, el contexto de la provincia también posibilitó esa posibilidad y estamos a la expectativa de que también se pueda dar lo de la Liga Nacional”, remarcó.Con relación al plantel, destacó el trabajo de la dirigencia para conseguir las mejores fichas que permitió un presupuesto sustentable.“Tratamos de ser cautos, una por una, sabiendo que los jugadores que trajimos pueden jugar tanto en Liga Argentina como Liga Nacional”, indicó.En tanto, la seriedad en el trabajo quedó plasmada en la fecha de inicio de los entrenamientos.Al respecto, el DT comentó que sea la categoría que sea, sabíamos que empezábamos el 15 de septiembre. Esa previsibilidad, más allá de no saber cuándo empieza la competencia, nos permitió preestablecer el trabajo que haremos”.Ahora, con tantos meses por delante antes de jugar, el cuerpo técnico deberá regular las cargas para llegar de la mejor manera cuando haya que competir.“Se calcula que por cada mes inactivo, se debe sumar una semana de entrenamiento. La idea es empezar tranquilos, sabiendo que hay inseguridades; que por ahí alguno hasta puede tener miedo de contagiarse, por lo que la cabeza juega un papel fundamental. Por eso tendremos que ir despacio sabiendo que hay tiempo, siempre cuidando el físico”, remarcó.Asimismo, en caso de jugar Liga Nacional habrá que sumar sí o sí los refuerzos permitidos para alargar el equipo, ya que si se juega en “modo burbuja” se disputarían 18 partidos en 40 días, con el desgaste que ello implica.En diálogo con El Territorio, el presidente de OTC se mostró entusiasmado con la posibilidad de comenzar la pretemporada, al tiempo que anticipó que en las próximas 48 horas se definirá en qué categoría jugarán, aunque reconoció que la opción de Liga Nacional se impone 90 a 10.“Esta semana tenemos que definirlo porque también a nosotros nos están corriendo los plazos, porque si es Liga Nacional tenemos que enviar los avales correspondientes”, precisó.Y graficó: “De esto se trata administrar la incertidumbre, porque primero debemos definir qué vamos a jugar y segundo cuándo. Pero aparte de eso somos privilegiados de poder iniciar la pretemporada, de tener a los jugadores en Oberá, que se empiecen a conocer y a formar el equipo”.Feversani destacó que desde que se canceló la temporada de la Liga Argentina la dirigencia y el cuerpo técnico comenzaron a evaluar las opciones para la próxima edición.“Siempre pensando en Liga Argentina y después viendo la posibilidad de la Liga Nacional, pero hablando con la gente que nos apoya antes de iniciar cualquier tipo de negociación”, remarcó.