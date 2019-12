En Mar del Plata, piden hasta $90 mil por alquilar una carpa y $20 mil por una sombrilla

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 11:50hs.





La amplitud en los valores también está vinculada a los diferentes servicios que ofrece cada balneario, muchos de los cuales en los últimos años han mutado a clubes de playa que les dan a sus clientes ya no solamente sombra para disfrutar del día junto al mar, sino también acceso a gimnasio, pileta, espacio de recreación, juegos para chicos, spa para adultos y variedad gastronómica, entre otras atracciones.



Precios que varían de norte a sur

Si se mira el mapa, los primeros balnearios que se presentan en Mar del Plata son los más cercanos a la avenida Constitución, en los que una carpa por día en diciembre cuesta $1300 y una sombrilla $1100.



En cambio, en esa misma zona pero en enero los precios aumentan: la carpa asciende a $2300 por día y la sombrilla a $1900. Quien decida alquilar el mes entero, el precio promocional es de $49.000. En los balnearios de La Perla –que no cuentan con cochera-, la carpa en enero cotiza cerca de $51.500 ($2000 por día).



Playa Grande es de las zonas de balnearios más caros, en los que una carpa en el primer mes del año se ofrece a $80.000. Los valores diarios aún no están definidos.



Punta Mogotes se presenta como uno de los balnearios más económicos, en los que el día de carpa en diciembre cuesta $900 y en enero cerca de $1500. Mientras que el mes entero rondará los $36.000.



Más al sur del faro, los precios en enero oscilan entre $55.000 y casi $90.000. Pero la diferencia de valores encuentra su principal explicación no solo en la zona geográfica, sino en el tipo de servicio que cada establecimiento ofrece. Cochera, gimnasio, servicios de spa, sala de juegos, pileta, staff de recreación, canchas de vóley, fútbol y tenis son algunas de las atracciones que hoy compiten (o se complementan) con clásicos como la arena y el mar.





La Reserva, una de las más lujosas

La Reserva es un exclusivo balneario al sur de la costa marplatense que se presenta como un club de playa. "Es mucho más que un lugar extraordinario. Es una forma de ser y un estilo de vida", se vende. Y sus precios acompañan sus intenciones.



En sus carpas pueden estar hasta diez personas y cuentan con dos cocheras. Por día, en enero vale $6000, mientras que todo el mes (de manera promocional) cuesta $85.000.



Promociones y estrategias en tiempos de crisis

Al igual que en otros rubros, los balnearios también buscan diferentes maneras "anticrisis" para atraer turistas. El pago con tarjeta o a través de cuotas, promociones con bancos, descuentos en efectivo y packs por semana, quincena, mes o temporada son facilidades que suman y que pocos clientes dejan pasar.



Además, en muchos casos los balnearios notaron que familias que se hicieron "amigas de pasillos" comenzaron a juntarse para alquilar la carpa entre varias personas y así dividir los gastos.



Entre los diferentes operadores consultados explicaron que una de las fórmulas encontradas para paliar los aumentos y la crisis fue el congelamiento de precios en septiembre y octubre, para asegurar la clientela.

Una sombra en la playa es uno de los bienes más preciados en la temporada y, en Mar del Plata, una carpa en enero puede costar hasta $6000 diarios o casi $90.000 al mes.Los precios varían por las diferentes zonas de la costa marplatense. Así, alquilar una carpa en enero oscila entre $30.000 y $90.000, y por tan solo un día, entre $1300 y $6000. Las sombrillas, por su parte, cuestan aproximadamente un 30% menos y pueden llegar a salir entre $20.000 y $40.000.