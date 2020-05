En lo que va del año se reportaron cuatro nuevos casos de lepra

Jueves 28 de mayo de 2020 | 06:52hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Según los datos de la Sociedad Argentina de Dermatología, se reportaron entre 300 y 400 nuevos casos de lepra en el territorio nacional en la última década. No se trata de un brote de esta enfermedad milenaria, sino de casos que surgen de provincias endémicas -donde la enfermedad se mantiene estable-, como Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esa manera, en lo que va del 2020 la tierra colorada reportó cuatro casos nuevos de lepra en dos mujeres y dos varones que tienen residencia en Puerto Iguazú, San Vicente, Oberá y Posadas. El año pasado, según los datos estadísticos del Programa Provincial de Lepra que funciona en el Hospital Dr. Pedro Baliña de Posadas, hubo 33 casos nuevos y 57 estuvieron bajo tratamiento.

“Felizmente en estos momentos no se detectan los casos en estadíos tan avanzados como ocurría antes. Hace quince años atrás los pacientes se demoraban mucho en la consulta porque es una enfermedad que no trae mayores síntomas”, señaló el dermatólogo Rafael Miranda, al frente del programa en diálogo con El Territorio.

Por ello, el especialista recomendó prestar atención a señales tales como pérdida de sensibilidad en algunas áreas de la piel, ver si aparecen manchas más claras, más oscuras o más rojas que el tono natural, al igual que la presencia de granitos que no se curan con el paso del tiempo.

“Pasaba que muchos colegas no pensaban que podía ser una lepra y no se les hacía el diagnóstico, sin embargo, en los últimos años hubo mucha difusión al respecto no sólo a los médicos sino a los agentes sanitarios y tomaron conciencia que ante una mancha o una lesión ya saben que puede ser la enfermedad y lo derivan a los lugares de referencia en Iguazú, Eldorado, Oberá, Alem, Apóstoles y Posadas, donde hay personas que están vinculadas al Programa”, destacó.



La enfermedad

La lepra es una enfermedad producida por la bacteria Mycobacterium leprae que si bien es contagiosa es la que tiene menor porcentaje en comparación con las demás enfermedades infectocontagiosas. Se puede dar en cualquier momento de la vida, desde los 20 años en adelante; aunque existe la lepra infantil muy rara vez aparece.

“No todas las lepras son contagiosas porque no todos los pacientes eliminan bacilos”, explicó Miranda y señaló que la lepra lepromatosa es la que puede generar contagios pero a diferencia de lo que se creía no es por el contacto con la piel del enfermo sino que el bacilo penetra en el organismo a través de las vías respiratorias.

“Para que se produzca la enfermedad tiene que haber una persona capaz de eliminar bacilos y una persona que no tenga defensas. La forma clínica depende muchos del grado de inmunidad que tenga la persona, si está indefensa se va a dar la forma más grave que es la lepromatosa”, dijo.



El tratamiento

El tratamiento que se usa en la Argentina es el que preconiza la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es completamente gratuito. “No es un medicamento que se consigue en las farmacias por eso los provee el estado a partir de lo que manda la OMS”, señaló Miranda.

Los paucibacilares, es decir, los que no pueden eliminar bacilos reciben la medicación durante doce meses aproximadamente. Mientras que los multibacilares, que sí eliminan bacilos y pueden contagiar, el tratamiento se prolonga entre 18 y 24 meses. Luego de terminado el tratamiento los pacientes tienen que someterse a controles rutinarios ya que la enfermedad puede volver a presentarse.

En 1993 se cambió el paradigma de atención de los enfermos en leprosarios -lugares de internación domiciliaria- donde eran recluidos de manera obligatoria para evitar el contagio al no haber aún tratamientos que dieran resultados.

Para tener en cuenta Programa provincial de lepra.

El programa funciona en el Hospital Dr. Pedro Baliña que atiende a pacientes y entrega la medicación gratuita de 7 a 11 de lunes a viernes.

“Antes el enfermo tenía que estar internado y no podía hacer nada más que estar internado, ahora los medicamentos son más eficientes y el paciente puede hacer una vida absolutamente normal, puede trabajar, puede hacer una vida social porque no va a contagiar a nadie”, cerró Miranda.