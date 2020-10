En lo que va del año, la suba de fármacos superó a la inflación - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Para Sajem, por el contrario, no hay razones que justifiquen la suba, pues “son estrategias comerciales de los laboratorios. Se piensa en el dólar pero los laboratorios pagan a $78 el dólar oficial”. “No son novedades terapéuticas tampoco, hay ibuprofeno que es analgésico, enalapril que es tratamiento hipertensivo, levotiroxina que es hormonal, amoxicilina que es el antibiótico más usado, alprazolam que es un sedante como el clonazepam, aspirina que es para prevención de acv y losartan que es antihipertensivo. El laboratorio no paga una licencia al extranjero en dólares para producirlos, porque son medicamentos que ya están en el mercado hace un montón. En el caso del ibuprofeno desde 1960, en el caso de la amoxicilina desde 1970”, apuntó.





Recetar genéricos Sajem sostuvo que “evaluamos marcas, por lo que se debe recordar también que está vigente la ley de prescripción (Ley 25.649) que obliga a recetar por nombre genérico y es uno de los mecanismos de control que el gobierno va a tener que reforzar, además de la publicación de precios, un acuerdo previo antes de aumentarlos y la justificación de los laboratorios”.



“Hubo congelamiento en medicamentos que son por Pami hasta octubre, pero no pasa con la compra particular, o a través de prepagas u otras obras sociales”, añadió.



Sobre esto, Schiavo resaltó que “hay marcas que no tienen que aportar a Pami y no suben tanto sus precios, por eso hay que asesorarse con el farmacéutico, incluso se puede conseguir hasta en un 30% menos de lo que vale otra marca con el mismo componente”.



Mientras que, consultado por posibles incrementos en lo que resta del año, Schiavo afirmó que hubo una reunión entre entidades farmacéuticas e industria, para trabajar para que no haya aumentos de precios, pero que se puedan acomodar los valores de Pami, que es el que regula el mercado.

