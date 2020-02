En la previa del Súper 4, OTC recibe a Ceres de Santa Fe

Martes 11 de febrero de 2020 | 06:42hs.

Calentando motores para la gran cita del Súper 4, que se realizará entre viernes y sábado, Oberá Tenis Club (OTC) recibirá esta noche a Central Ceres, provincia de Santa Fe, en una nueva presentación por la Conferencia Norte de la Liga Argentina de básquet.









El partido se disputará desde las 21.30, en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, con el arbitraje de Jorge Chávez, Pablo Leyton y Alejandro Costa.





El conjunto obereño es el segundo mejor equipo de su zona con un record de 8 triunfos y 3 derrotas en la segunda fase, sólo superado por Villa San Martín de Resistencia, Chaco, que ostenta un registro de 10-1.





Invicto de local durante toda la temporada, el Celeste viene de jugar dos partidos como visitante con un saldo de un triunfo y una derrota. En primera instancia se impuso por 100 a 77 ante Sportivo Rosario y luego cayó frente a Deportivo Norte de Armstrong por 108 a 101 en dos suplementarios.







Por su parte, el rival de esta noche suma 6 triunfos y 6 derrotas. El domingo, antes de viajar a Oberá, cayó por 98 a 69 ante Villa San Martín como visitante.







El encuentro ante el elenco santafesino marcará el inicio de una importante seguidilla para el equipo que dirige Leandro Hiriart, ya que además del evento del fin de semana como local, en lo que resta de febrero juagará cuatro partidos más, tres de ellos como visitante, con el desgaste que ello implica.







En ese contexto, el cuerpo técnico de OTC viene trabajando para “alargar” el equipo, puesto que hasta el momento la rotación se base en ocho jugadores.



Gran evento

Por otra parte, pensando el Súper 4 de La Liga Argentina, además de los partidos del viernes y sábado, para el jueves está prevista una capacitación para entrenadores y público en general. La misma será dictada por los cuatro directores técnicos de los equipos participantes.







El evento reúne al local OTC, Barrio Parque de Córdoba, Estudiantes de Olavarría y Deportivo Viedma, los cuatro mejores de la primera fase.







Además de la charla de los entrenadores, prevista para las 16 en el estadio del anfitrión, desde las 17 en el Centro Cívico se realizará una jornada social de la que participarán los asistentes técnicos de cada equipo y dos jugadores.





Por OTC intervendrán Marcos Figuerero (AT), Rodrigo Sánchez y Lucas Díaz; Marcelo Macías (AT), Patricio Rodríguez y Jeremías Sandrini de Estudiantes; Zaqueo Supertino (AT), Agustín Jure y Gabriel Mikulas de Barrio Parque; Ivan Ludueña (AT), Andrés Mariani y Keneth Jones de Deportivo Viedma.

El evento incluirá actividades lúdicas y sorteos para los participantes.