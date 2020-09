En la entrega de viviendas, Herrera Ahuad volvió a plantear las asimetrías - El Territorio Misiones

Viernes 25 de septiembre de 2020

Por Daniela Cortés Corresponsalía Buenos Aires

En esta etapa, el Procrear funciona bajo una nueva modalidad de créditos basada en el programa Hogar, cuyo Coeficiente de Variación Salarial (CVS) garantiza mayor previsibilidad en la actualización de las cuotas y en la protección de los ingresos de las familias adjudicatarias. En ese sentido, el 98% de quienes tenían un crédito Procrear en UVA cambió a la modalidad ofrecida por el programa Hogar, se consignó ayer.





Bielsa reconoció el actual déficit de viviendas La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, dialogó ayer con El Territorio luego del acto de entrega de viviendas del Procrear.



Dijo que coincide con lo expresado por el gobernador Herrera Ahuad respecto al déficit habitacional de la provincia, que está directamente relacionado con el crecimiento de la población.“No tenemos números actuales exactos de cuál es hoy ese déficit en Misiones, como tampoco lo tenemos a nivel país, porque es una cifra que esperábamos obtener del Censo de Población y Vivienda que este año debía realizarse y se suspendió por la pandemia.



Lo que tenemos es una proyección del anterior censo, que nos habla de una necesidad de 3,5 millones de viviendas a nivel nacional”, explicó Bielsa.Advirtió que ese déficit tiene sus particularidades: “No es lo mismo vivir en 54 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires que en Misiones, donde la población, la geografía y la idiosincrasia de la gente es diferente”.

Un grupo de familias posadeñas lograron ayer en plena pandemia cumplir el gran sueño de la casa propia. Fueron los que recibieron las llaves de las viviendas de 2 y 3 dormitorios de manos del gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, en un acto que fue presidido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de una videoconferencia.El acto se realizó ayer al mediodía y fue noticia nacional porque además de las familias posadeñas, también recibieron las llaves de sus casas flamantes propietarios de las localidades de San Antonio de Areco (Buenos Aires), Maipú (Mendoza), Chilecito (La Rioja) y de Santiago del Estero.Las viviendas entregadas ayer están ubicadas en el barrio Itaembé Guazú, en el Oeste posadeño. Según se informó oficialmente, el desarrollo urbanístico de Procrear en Posadas comenzó en 2015 con el objetivo de construir 717 viviendas en diez sectores. Las empresas adjudicatarias fueron Hidrelco SRL, Carlos Nosiglia Construcciones SRL, Hormicon SRL y Carlos A. Enríquez SA. El total de la inversión representa 1.203.988.470 pesos. Se destacó que las obras ya fueron ejecutadas en su totalidad (100% de avance físico), con un avance financiero del 99,07%.De las 664 viviendas en stock, se entregará un total de 141 en septiembre y octubre bajo estrictos protocolos sanitarios. Durante los siguientes meses, se seguirán entregando llaves a más familias. El predio cuenta con casas unifamiliares de 2 y 3 dormitorios.“El 42% de los habitantes de Misiones tienen menos de 18 años. Somos una provincia joven con casi la mitad de su población compuesta por niños y adolescentes, lo que representa una alta demanda de viviendas. Por eso celebramos esta mirada federal de construir casas donde más se necesitan”, señaló el gobernador Herrera Ahuad al momento de participar en el acto oficial junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, ministros nacionales y gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, La Rioja y Santiago del Estero.El gobernador misionero también aprovechó la oportunidad para recordar el reclamo elevado por Misiones para lograr un sistema impositivo especial para la provincia por su situación fronteriza con Brasil y Paraguay.“Esta pandemia también se transformó en una oportunidad para los misioneros. Se incrementó fuertemente la venta de cemento en este último mes y esa compra se está haciendo dentro del país. Creció la obra pública y la privada con materiales comprados acá. No se fue el dinero para el otro lado”, expresó Herrera Ahuad.Acompañado por el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, el gobernador dijo que “esta pandemia demostró que Misiones necesita una política impositiva diferencial por su extensa frontera” y agregó que se trata de “una deuda histórica del país central con las regiones periféricas”. Del otro lado de la cámara, Fernández se limitó a aplaudir el mensaje del gobernador misionero, como antes también lo había hecho con los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza y La Rioja.El presidente Alberto Fernández encabezó ayer al mediodía el acto oficial de entrega de viviendas del Procrear en las provincias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires.Lo hizo desde la localidad bonaerense de San Antonio de Areco en comunicación con los gobernadores de esas provincias en sus respectivos territorios.“Nuestra victoria será poner de pie a la Argentina con más producción y más trabajo. Tener un techo hoy en día es parte de la condición humana, es un derecho que hace en esencia a la condición humana”, destacó el presidente de la Nación.Fernández estuvo acompañado por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta.“Llegamos al gobierno para hacer feliz a la gente y creemos que es posible trabajar para un país donde no haya diferencias entre centro y periferias. Todos los argentinos, tienen el mismo derecho y hacemos políticas para abrazar y amparar a todos”, señaló.Respecto de la entrega de viviendas, informó: “Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 11.000 viviendas virtualmente terminadas que dejaron de ser construidas en 2015, que los argentinos están esperando que sean terminadas”.Luego destacó que “el Estado supo estar allí donde los argentinos no pueden llegar porque no pueden acceder a pagar un crédito. Esto es lo que debemos hacer, porque hay millones de argentinos que aún esperan un auxilio del Estado para acceder a la casa propia”.