En la cuenta regresiva

Viernes 24 de julio de 2020 | 02:00hs.

Sobre la situación del rally, Mieres comentó: “Pudimos hablar con Nacho (Allende) el sábado cuando se hizo la prueba en Apóstoles y estamos en charla permanente con la comisión de la Ampynar, que está terminando de armar su protocolo de competencia para después acercarlo a la Federación y así nosotros lo elevamos al Ministerio de Deportes, pero somos respetuosos de cada disciplina y de sus tiempos”.





En los talleres se trabaja sin descanso Mientras se espera la aprobación del protocolo de competencias para Pista y Karting, en los talleres de la provincia se trabaja sin descanso.Así, en San Vicente, en el taller de Walter Rodríguez y Diego Torcasso, se avanza a buen ritmo con las reformas al Chevy de Alfredo Wiebel, quien seguiría en el TC4000 Misionero, mientras espera la habilitación nacional para ir a probar en el Procar 4000.En el mismo taller se terminó el Ford de Armando Torres, que se sumaría junto a su hijo Lucas.En el taller de Héctor Grygorszyn, ya están listo los autos del campeón Cristian Grygorszyn y de Carlos Mantilla.Mientras que Roberto Peralta prepara la vuelta de varios autos de la Clase 3 (ex Clase 2) para Juan Pablo Urrutia y Martín Blasig, quienes volverían al Misionero.





La Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) presentó el miércoles el protocolo para que vuelvan las competencias del Misionero de Karting y Pista.Además, mientras se espera la aprobación, los clubes Automóvil Club Misiones (ACM) y Automóvil Club Oberá (ACO) realizaron presentaciones ante las comunas de Posadas y Oberá para ampliar los cupos de autos y de karting en las pruebas.“Después de que nos habilitaron las pruebas, el comité ejecutivo, con la presencia de los presidentes de los cuatro clubes, seguimos trabajando en el protocolo para que vuelva la competencia del Misionero de Karting y de Pista y con la Ampynar para la vuelta del rally. Presentamos ante el Ministerio de Deportes el protocolo para la vuelta de los campeonatos de karting y de Pista”, explicó el presidente de la Femad, Oscar Mieres.“Ahora quedará esperar cuando estén dadas las condiciones sanitarias para volver a competir. Somos pacientes, no queremos hablar de calendario porque no sabemos cuándo nos van a habilitar, seguramente vamos a correr sólo en asfalto y sin público este año porque los tiempos ya no dan para preparar los trazados terrados y por las medidas sanitarias es muy difícil poder evitar aglomeraciones de personas”, agregó.Sobre la modalidad de competencia, Mieres explicó que “es algo en lo que seguimos trabajando en el Comité Ejecutivo. Es posible que el karting se desdoble porque son muchos, y Pista lo que estuvimos hablando con algunos pilotos y la idea es hacer todo en un día, pero eso dependerá de cómo nos habilitan y si hay correcciones a la presentación que hicimos”.“El tema pasará que al no tener público hay que ver cómo saldar el costo que tiene cada carrera. Hoy no hay un club que tenga la espalda para afrontar una carrera sin público”, dijo.“Hay que ser responsables y aclarar que no es más que una presentación, no queremos presionar a nadie, lo hacemos con la responsabilidad del caso y si se puede correr se correrá y sino seguiremos con las prácticas, que cada vez va más gente a los autódromos”, agregó.Ante la alta demanda de pruebas, Mieres adelantó que tanto el ACM y el ACO, realizaron presentaciones antes las direcciones de deportes de las municipalidades de Posadas y Oberá para ampliar el cupo de máquinas y personas que pueden ingresar a los autódromos.“Los clubes pidieron ampliar los cupos, porque los fines de semana queda gente afuera. Estamos muy conformes como los pilotos y los equipos están cumpliendo con los protocolos, pero creemos que es necesario ampliar el cupo porque ahora los clubes quedan sin turnos rápidamente”, agregó.