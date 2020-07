En Ituzaingó las misas se celebran con un total de 20 personas

Viernes 17 de julio de 2020 | 23:45hs.

En Ituzaingó la misas se vienen desarrollando con un total de 20 personas por turno dispuestos por los protocolos establecidos en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Donde se tiene especial cuidado a las normas sanitarias, las medidas de higiene y la desinfección de los lugares.La cantidad de personas permitidas por celebración alcanza a un total de 20 personas que tiene que inscribirse con antelación en la Secretaria Parroquial por mensaje de texto, whatsapp o llamada a un teléfono fijo. Allí, además de recordarles las normas sanitarias, se les indica la misa o celebración que podrán participar. Se vio necesario potenciar la participación de los fieles en las misas celebradas de martes a domingo, con el fin de no generar aglomeraciones.Por indicación del protocolo de la provincia de Corrientes, se confecciona un registro de las personas que participan en cada celebración, y dicho registro se conserva al menos por quince días. Desde las parroquias, dejaron en claro que no pueden participar en las misas las personas en situación de riesgo, es decir personas mayor a 60 años, personas con enfermedades crónicas, patologías previas, etc. La dispensa del precepto dominical continuará hasta que el Obispo de la Diócesis no anuncie lo contrario.Las celebraciones religiosas se llevan adelante en la Capilla San Cayetano los días martes, jueves y sábados a las 17 horas. Mientras que en la Parroquia Santa Rita de Cascia los días miércoles y viernes a las 17 horas y el domingo a las 18 horas.Para participar de las misas se tendrán que anotar en la secretaria parroquial de la Capilla San Cayetano de martes a viernes en el horario de 9 a 11 horas. Y en la parroquia santa Rita los miércoles y viernes de 9 a 11.