En Iguazú piden mejorar la atención para camioneros

Martes 5 de mayo de 2020

Puerto Iguazú, además de ser uno de los puntos turísticos, es también una zona de movimiento para transporte alimenticio. Pese a contar con un parador exclusivo para los choferes, afirman que carece de mantenimiento. Es por ello que muchos de los trabajadores no pueden asearse y, en algunas ocasiones, acuden a municipios más cercanos para bañarse o pasar la noche.Según señaló días atrás un gremio de camioneros, se pidió por la intensificación de controles y solicitar el mantenimiento de uno de los paradores para que los choferes puedan descansar y alimentarse, sobre todo, porque el parador posee una estación de servicio señalado como punto seguro para los transportistas, en el marco de la emergencia por el Covid-19. Asimismo, señalaron que otra estación de servicio que opera en la ciudad de las Cataratas tampoco brinda el servicio adecuado para los choferes.Juan Viera de Sousa, camionero de nacionalidad paraguaya, contó a El Territorio que “nunca contamos con servicios en el parador de camiones. Desde el inicio de la cuarentena, la situación se complicó aún mas ya que no podemos comprar alimentos para cocinar ni tampoco podemos ingresar al municipio”.“Yo ingrese al país por Iguazú. Fui hasta La Rioja y después a Salta. Hace quince días estoy en el país y en ningún lado me permitieron comprar. El sábado, cuando llegué a Iguazú, ya no tenía para comer. Quise ir a comprar fideos en un supermercado y no me dejaron entrar. El domingo ingresamos caminando por un sendero, fuimos la supermercado y nos trataron como delincuentes, sólo fuimos a comprar para comer, con barbijo puesto y todas las medidas”, relató el transportista.“Quisieron activar un protocolo, clausurar el supermercado, y me trataron como un ladrón, cuando sólo fui a buscar para comer y pague. Después vino un policía y puso paños fríos, pero nunca me trataron tan ma, nosotros estamos trabajando, no somos el coronavirus”, enfatizó.Por su parte Mario Mendieta, camionero argentino, relató que fueron discriminados. Asimismo, contó que quedó en la ciudad durante todo el fin de semana, sin la posibilidad de ducharse. Asimismo, el único parador donde lo aceptaron carecía de iluminación. “Es un lugar muy inseguro. Ahora en cuarentena hay mas gendarmes dando vueltas pero nada mas. Antes nos trataban mal, ahora peor porque para la gente somos los que transportamos la enfermedad”, lamentó.Respecto al control de los camiones, en la zona primaria aduanera, los choferes que ingresan con cargas son controlados por sanidad de frontera. Ya en la ciudad, la Dirección de Seguridad Ciudadana realiza la desinfección de los camiones, aunque solicitan que todos los vehículos sean desinfectados en su totalidad.