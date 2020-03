En Iguazú esperan novedades sobre el cierre de la frontera

Miércoles 25 de marzo de 2020 | 19:15hs.



Por estas horas en Iguazú se esperan los detalles de la medida que esta tarde anunció el presidente Alberto Férnandez, cuando en una entrevista televisiva indicó que se terminarán los vuelos para repatriar argentinos que andan por el mundo y que se cerrarán las fronteras terrestres del país





Los detalles de las medidas estarán cuando a través de un Decreto presidencial se ponga en vigencia. Mientras tanto la frontera sigue abierta. En las últimas horas el Municipio decidió, por su cuenta, cerrar el paso de los argentinos que estaban entrando por la frontera entre Iguazú y Foz de Iguazú, a razón de unos 300 por día. Se esperana, además, que miles de argentinos llegaran a esa frontera, desde San Pablo, enviados por el consulado de aquella ciudad. Ahora, con esta medida, la situación podría cambiar.





Lo que afirmó el presidente hasta acá es que el regreso de ciudadanos argentinos que están en el exterior y quieren volver al país está "suspendido" hasta tanto la pandemia de coronavirus "se haya vuelto manejable". "Por ahora hemos decidido no hacer ingresar a más gente", afirmó el mandatario en una entrevista que brindó al programa "Cortá por Lozano" del canal Telefé. "Salvo algún caso excepcional, van a tener que esperar el momento del regreso. Por ahora, los regresos están suspendidos y las entradas por las fronteras terrestres, también", aseguró el presidente de la Nación.



No obstante, advirtió que el gobierno argentino "está tratando de reglamentar los ingresos de mayores de 65 años, que son los más vulnerables en esta pandemia" que afecta al mundo y que, en la Argentina, provocó ocho muertes y casi cuatrocientos infectados. "El resto, que espere un poco. Ya los iremos a socorrer cuando el riesgo sea manejable", aseveró Fernández.



Finalmente, y en ese aspecto, también sostuvo que el aeropuerto internacional de Ezeiza "no está operativo" y que las autoridades argentinas no están autorizando vuelos en esa estación aérea. "No es que se cierre, simplemente no vamos a generar vuelos. No está operativo. No se cerró nada, por ahora no está operativo porque no estamos autorizando vuelos", aseguró.









