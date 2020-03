En Iguazú, autoridades de Nación verificaron el protocolo

Sábado 14 de marzo de 2020

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encomendó a los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y de Seguridad, Sabina Frederic, verificar la situación en los principales pasos fronterizos del país.

En ese marco, ayer se trasladaron al paso fronterizo terrestre de Iguazú junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez. Allí funciona el segundo punto de ingreso más importante del país, con una circulación de más de 11 millones de personas por año.

Durante la visita, que también incluyó una recorrida por el aeropuerto internacional de Iguazú, los ministros De Pedro y Frederic aseguraron que desde el Estado se están tomando las medidas para contener la propagación de virus y que, además, en el país se está actuando según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“El recorrido se realizó sobre todo para que los ministros tengan conocimiento in situ de cómo están trabajando con los protocolos, estuvimos en el aeropuerto y después fuimos al puente, donde les mostramos que es un paso muy permeable. Si bien hoy (por ayer) llegaron los últimos vuelos internacionales, nos queda la frontera y no tiene ningún sentido no restringir algunas cuestiones que hacen al día a día, indicaron que van a estudiarlo y en los próximos días tendremos novedades”, relató Herrera Ahuad.

También se refirió al pedido de los empleados del Parque Nacional Iguazú, quienes plantearon la posibilidad de que se restrinja la cantidad de turistas que ingresen por día. “El planteo de Parques es de restringir, pero acá no se trata de cantidad, sino de calidad, debemos restringir el ingreso de personas oriundas de las áreas de circulación, debemos plantear un marco regulatorio,” recalcó.

Finalmente, el gobernador solicitó nuevamente más personal para Migraciones además de mayor personal para sanidad de frontera: “Iguazú tiene una sola persona, que es imposible para el trámite diario de sanidad de frontera, esto es complejo, así que solicitamos que intervengan en esto y poder contar con un mayor volumen de personas trabajando en ese sector”.



Turismo

Las medidas sanitarias golpean fuertemente a la industria del turismo, que ya registró cancelaciones de grupos de extranjeros debido a que muchos de los países donde existe la circulación de coronavirus cerraron las fronteras.

Se prevé que el impacto económico se refleje en los próximos días, no obstante desde el Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem) apuestan a la promoción del destino en diferentes puntos del país y en la región buscando mantener activo el sector, que es el motor económico de la ciudad de las Cataratas. Por eso impulsarán campañas de promoción para mantener las proyecciones que tenían los operadores del rubro respecto a la Semana Santa y ya comenzaron las reuniones.

Verónica Obregón, gerente general del Hotel Iru Mercure Iguazú, comentó en diálogo con El Territorio: “Hay un montón de dudas respecto a la forma de aplicar el protocolo, no tenemos en claro quién se encargará de cubrir los costos del aislamiento del huésped. Por eso tendremos otra reunión el lunes con otros actores del gobierno donde podremos organizarnos mejor, igualmente son medidas preventivas”.





Los chicos del Instituto Hindenburg siguen aislados El grupo de alumnos del Instituto Hindenburg, de Eldorado, se encuentra atravesando su primera semana en cuarentena luego de haber regresado el pasado domingo de un intercambio colegial en Alemania que tuvo una duración de tres meses. Si bien los estudiantes no presentaron síntomas, el aislamiento en sus casas se lleva a cabo por precaución, tal como lo establece el protocolo de seguridad por el coronavirus, que sugiere que quienes regresen de viaje desde áreas con circulación y transmisión de la enfermedad –aunque no presenten síntomas– permanezcan en sus domicilios. “Los chicos siguen aislados bajo el cuidado de sus familias. Salud Pública los visita una vez al día para controlarlos y hasta ahora ninguno presentó ningún tipo de síntomas. Hasta hoy está todo tranquilo”, aseguró ayer en diálogo con El Territorio Marisabel García, rectora del Instituto Hindenburg. García contó que, a pesar de estar encerrados, los chicos se encuentran tranquilos y cumpliendo con todas las medidas de precaución. “Me comuniqué con uno de los papás y me dijo que está bien su hija, que está todo tranquilo. Están en sus casas, las familias deben tomar las precauciones y tenerlos aislados en un lugar”, explicó. “Ellos llegaron a Eldorado el 8 de marzo y dos días antes nos reunimos con los padres y el representante legal. Ahí se les pidió que tomen las precauciones para aislar al grupo de chicos. Ellos querían empezar el 5° año todos juntos, entonces se les habían suspendido las clases, en teoría iban a empezar el 25”, se explayó la rectora. Ante la consulta de cuál es el estado de ánimo de los adolescentes, repitió que están tranquilos, aunque existe el caso de una chica que no se encuentra con el mejor estado de ánimo por la situación.



Un poco ‘bajoneada’ “Uno de los papás me contó que su hija está medio bajoneada por el tema del encierro. Quería ver si la podía sacar a caminar lejos de la ciudad, pero ella no quiso, no quiere salir a ningún lado. Ahora es obligatorio, no tienen opción de salir porque no deben”, enfatizó. Por último, García contó cuáles son los pasos a seguir en los próximos días y recordó cómo se vienen manejando desde el inicio de esta situación.



Convocan a clínicas para coordinar acciones “La idea es volver todos a la escuela el 30 de marzo. Ninguno de los chicos ni sus familiares presentaron ningún síntoma. Las familias tomaron todos los recaudos. No tenemos miedo, no hay que entrar en pánico, pero sí tomar las precauciones. Como institución estamos cuidando a toda la comunidad educativa”, completó. Por su parte, Leopoldo Lucas, presidente del Iturem afirmó que “buscaremos la forma de que el turismo se sostenga”.