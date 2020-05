En Iguazú, algunos optan por la venta online y otros desisten

Martes 19 de mayo de 2020

La situación de Puerto Iguazú se vuelve mucho más complicada con el pasar de los días debido a la falta de turistas, que son quienes más aportan a la economía local a través de los atractivos y hoteles, y esto se ve reflejado en la mayoría de los rubros.En ese contexto, propietarios de locales comerciales se ven en la obligación de reinventarse o modificar sus políticas de ventas para sobrevivir y evitar el cierre definitivo de sus negocios. Muchos optan por utilizar las redes sociales para promover sus productos y trabajar con el servicio de delivery, eliminando así el gasto del alquiler.Es el caso de la lencería No Name, ubicada en pleno centro de la ciudad, que decidió retirar la mercadería del local comercial que alquilaba sobre la calle Gustavo Eppens y se mantiene en el mercado con la venta por internet.“Se nos hacía imposible pagar el alquiler sin poder trabajar, entonces decidimos cerrar el local, pero estamos trabajando en las redes sociales con envíos a domicilio”, indicó Mauro López, propietario de la lencería.“Lo que hacemos es publicar todos los días lo que tenemos de stock y las novedades en Instagram o Facebook, y recibimos las consultas, es la única forma en que podremos subsistir hasta que todo se acomode y podamos volver a tener un local, ya que no es lo mismo que vender por las redes”, agregó.Sin embargo, no es el primer local comercial que opta por vender por las redes sociales, ya que durante el aislamiento esta opción marcó tendencia.No obstante, es el primer caso que optó por abandonar el espacio físico para sostener el negocio únicamente a través de internet.El rubro de recuerdos, souvenirs y artículos regionales en Puerto Iguazú es el más golpeado por la cuarentena, ya que sus ventas no se reactivarán hasta tanto los visitantes arriben al destino y busquen agasajar a familiares y amigos con algún producto que los incentive a visitar las Cataratas del Iguazú.Hasta el momento, tres negocios de este sector ya cerraron sus puertas.Uno es el que está ubicado en la calle Bonpland, que llevaba ocho años en la industria de los recuerdos y ante esta situación, la propietaria, que además es peluquera, decidió dedicarse al mundo de la estética para sobrevivir y mantener a sus dos hijos pequeños.“No se puede seguir con el negocio en la situación en que estamos, decidí cerrar y volver a la peluquería”, relató Valeria Bertoni.“Fuimos, vaciamos el local y entregamos las llaves. Me dolió mucho porque es mi sustento, por suerte estoy en la casa de mis padres y tienen una despensa, algunas cosas las pondré en venta ahí, como las alpargatas y algunas camperas, y veré que hago con lo demás”, lamentó.Sin embargo, aseguró que mantiene la fe intacta y que “por algo pasan las cosas, yo tengo la bendición de tener una profesión y me dedicaré a eso”.“Lamento la inversión en mercadería, aún no hice un conteo, pero tengo fe que las cosas van a mejorar”, avizoró.El cierre de locales comerciales del rubro de recuerdos y artesanías podría multiplicarse en las próximas semanas teniendo en cuenta que una gran cantidad de personas dependen del turismo para subsistir y aún no hay previsiones de la reactivación de la actividad del turística.