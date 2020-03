En Europa prohíben espectáculos para contener contagio del Covid-19

Domingo 1 de marzo de 2020

En cifras 73 Los casos de coronavirus que se informaron hasta ayer en Francia. El país comenzó a suspender grandes eventos para desalentar el contagio.

El gobierno de Francia está prohibiendo todas las reuniones públicas en interiores de más de 5.000 personas, como un medio más para frenar la propagación de la epidemia de un nuevo coronavirus.El ministro de Salud, Olivier Veran, anunció la cancelación de grandes reuniones en espacios reducidos después de reuniones especiales del gobierno el sábado.Las reuniones públicas están prohibidas por completo en la región de Oise, al norte de París, donde hubo un brote, y en una ciudad de los Alpes que también ha visto un fuerte aumento de infecciones, dijo.Hasta ayer, Francia había registrado un total de 73 casos, frente a los 57 del viernes. De ellos, 59 personas permanecen hospitalizadas, dos murieron y 12 se recuperaron, dijo el ministro.Los actos colectivos en las principales zonas de Francia afectadas, como la región de Oise, en el norte, fueron cancelados, indicó el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, en una conferencia de prensa. Algunas convocatorias anuladas fueron el salón inmobiliario MIPIM de Cannes, previsto del 10 al 13 de marzo y aplazado a junio; la media maratón de París, que iba a celebrarse este domingo; y el Carnaval veneciano de Annecy, que iba a ser del 6 al 8 de marzo.Los grandes actos en el exterior que están en el punto de mira son aquellos que puedan reunir a gente procedente de zonas afectadas, como en el caso de carrera parisina hoy, y se analizará cada situación de forma individual. El Ejecutivo no contempla anular el partido de fútbol entre el Olympique Lyonnais y el Saint-Étienne de hoy porque no implica a equipos de zonas de riesgo.De los 73 casos confirmados desde finales de enero en Francia, hubo dos muertos, doce curados y otros 59 siguen hospitalizados.En tanto, el arzobispo de París, Michel Aupetit, pidió a sus párrocos dar la hostia en las manos y no en la boca, no ofrecer comulgar bebiendo del cáliz, que vacíen las pilas de agua bendita y que pidan a los fieles no darse la mano en el momento de la paz.En tanto, las autoridades sanitarias españolas informaron este sábado que los casos del virus confirmados en el país ya ascienden a 50, aunque el Ministerio de Salud no incrementó las medidas de prevención, al entender que “no hay una gran transmisión a nivel nacional” y no se prevé suspender eventos masivos o restringir la circulación de personas. Hasta ahora se confirmaron 10 casos en Madrid, 13 en la Comunidad Valenciana, 6 en Canarias, otros 6 en Cataluña, 2 en Baleares, 8 en Andalucía, 2 en Castilla y León y otros 3 en el País Vasco.Según informó la agencia italiana Ansa, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Fernando Simón, aseguró que “no hay una gran transmisión a nivel nacional” del nuevo coronavirus.“Estamos evaluando la situación constantemente y no cambió considerablemente respecto de ayer. No vamos a tomar las decisiones por miedo, sino por evidencias científicas y no hay una gran transmisión a nivel nacional”, apuntó Simón y aclaró que la mayoría de los casos que se identificaron están relacionados con viajes a Italia.Un aviso del gobierno de Estados Unidos que insta a los estadounidenses a reconsiderar los viajes a Italia debido a la propagación de un nuevo virus se consideró ayer como el “golpe final” para la industria turística de la nación, dijo el sábado el jefe de la federación de hoteles de Italia.Según las estadísticas más recientes, más de 5.6 millones de estadounidenses visitan Italia cada año, el segundo grupo nacional más grande detrás de los alemanes. Representan el 9% de los turistas extranjeros en Italia, y se encuentran entre los que más gastan con un promedio de 140 euros por día para un total colectivo de 5 mil millones de euros al año, dijo la federación hotelera Federalberghi.