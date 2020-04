“En estos momentos hay que bajar un cambio”

Lunes 6 de abril de 2020

Por Cristian Avellaneda deportes@elterritorio.com.ar

El impacto del parate mundial por el Covid-19 se hace sentir aún más en los deportes individuales como el tenis, en el que el gasto supone una cifra elevada en la planificación de cualquier aspirante. Para el posadeño Ezequiel Monferrer, la raqueta de mayor proyección en Misiones, esto no escapa de sus grandes metas y llegó justo en un momento clave de su carrera.

“Tenía un buen calendario para este 2020. Antes de la suspensión iba a jugar torneos por Italia y si me iba bien clasificaba a Roland Garros Junior; también se canceló Wimbledon Junior que era otra de las chances firmes porque la idea era hacer una gira de seis semanas por Europa y fue todo cancelado. El parate mató casi la mitad del calendario”, remarcó Eze en diálogo con El Territorio.

El posadeño de 16 años hoy ocupa el puesto 163 del ranking juniors de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y, como la mayoría de los deportistas, se las ingenia en su casa para no perder el ritmo.

“Pude montar un mini gimnasio en casa con discos, con barras de salto, con mancuernas y con materiales de equilibrio que habitualmente ocupamos con el equipo. Además me ingenié poniendo un colchón contra la pared del patio para que la pelota merme la velocidad en el rebote y es ahí donde hago frontón, con la fuerza adecuada”, aseguró.

Monferrer continúa trabajando junto a su equipo conformado por Fernando ‘Pulga’ Damus al mando junto a dos profes, el preparador físico Juan Manuel Flores, la psicóloga deportiva Marhier Sarcos y el kinesiólogo-osteópata Ariel Broemser. La modalidad de comunicación es online mediante videollamadas, algo que fue ganando terreno en todos los ámbitos.

“Estoy entrenando muy bien. La parte física es la misma; hacemos videollamadas con el preparador físico a la mañana y a la tarde todos los días. Él me pasa una lista y controla lo que hago, así nos arreglamos”, recalcó. “También trabajamos con la psicóloga de la misma forma coordinando los horarios. Estoy bien organizado, eso es lo más importante. Estar así no se complica tanto”, agregó. “Sería ideal entrenar en una cancha pero no se puede, entonces desde casa hacemos lo posible para mejorar y no perder ritmo”.



Sponsors y lo que viene

Respecto a la banca económica la cosa tampoco parece sencilla. “Está complicado el panorama con los sponsors, los estoy buscando. Ahora las empresas no facturan y se complica, pero de alguna forma vamos a conseguir el apoyo económico para que cuando se acabe esto pueda salir a competir, a sacar puntos y sumar para el ranking. Sé que no hay que perder la motivación, hay que seguir entrenando día a día y estar enfocado”, dijo.

“Al que quiera colaborar nos va a venir bien, la ayuda será aceptada. Con la ley de sponsorización las cosas marcharon bien hasta hoy”.

Finalmente Eze se animó a hablar de lo que viene una vez superada la pandemia, a pesar de tener más incertidumbres que certezas. “El tenis se suspendió hasta el 12 de julio. Allí empieza la gira por cemento hasta llegar al US Open. Si bien es prematuro decirlo, estamos viendo para competir en algunos torneos en Indian Wells y Miami”.

“Los tenistas perdemos el timing, ritmo de pelota y el feeling con la competencia. Los primeros días fueron difíciles porque no tenía rutina...pero no me trata mal este parate, no estoy desesperado por competir por suerte, lo voy manejando. En estos momentos hay que bajar un cambio”, cerró.