En Eldorado esperan el aguinaldo

Viernes 20 de diciembre de 2019

Las ventas en el sector comercial de Eldorado sigue sin repuntar. Sin embargo, con el cobro del medio aguinaldo, el rubro mantiene las expectativas en mejorar la demanda, considerando la proximidad a las fiestas de fin de año.“Habitualmente nosotros en diciembre tenemos entre 30 y 40 por ciento más de ventas que en el resto de los meses. Pero ya estamos a 18 y no se ve prácticamente dinero en la calle. Yo siempre para las fiestas trabajaba con pedidos especiales hechos. Corderos, cabritos, lechones, o algunos cortes especiales de carne. Los pedidos que tengo hasta el momento son muy pocos. Muy por debajo del año pasado que ya fue un año bastante flojo”, comentó el propietario de una carnicería.“Los precios desde el año pasado aumentaron entre 50 y 60 por ciento. Algunos, incluso, un poco más. Eso hace que no haya mucha gente con plata en el bolsillo y las ventas vienen bajas. A fin de año, yo siempre hago las estadísticas del supermercado, teníamos ventas de alrededor de 50 por ciento más. Pero hasta ahora casi no hay movimiento. Por ejemplo, traje menos sidras y pan dulce que en otros años porque ya lo veía venir. Desde hace un par de años los 24 y los 31 de diciembre por la tarde el movimiento de gente es muy bajo. Antes eran días de buenas ventas, pero ahora no es tanto”, afirmó el dueño de un supermercado del kilómetro 9.Asimismo, indican que el panorama es aún peor en otros rubros, entre ellos, el de electrodomésticos y electrónica. Javier, quien es dueño de una cadena de electrodomésticos, graficó: “Comenzamos los primeros cinco días del mes con una leve mejora en las ventas. Después se paró bastante todo. El nuestro es un rubro que no es prioritario para las fiestas cuando no hay dinero, la gente utiliza lo que tiene en el consumo para los festejos y electrodomésticos se compran cuando son necesarios. Antes había una mayor reposición de artefactos para el hogar, ahora la gente cuida más el dinero y si algo tiene arreglo, aunque sea para tirar un tiempo, lo arregla antes de cambiarlo”.“Nosotros tenemos ofertas en productos que llegan hasta el 35% por pago contado. También están los planes Ahora 12, Ahora 18, y otros más que algunos aprovechan. Tal vez con el cobro del aguinaldo se mueva un poco más las ventas de los electrónicos”, aseveró.