En El Soberbio, Herrera Ahuad instó a la responsabilidad social

Martes 16 de junio de 2020

El avance del coronavirus en el mundo y sobre todo en Brasil es una de las principales preocupaciones hoy en día ante el incremento exponencial de casos por la enfermedad y esa situación pone en alerta a la provincia, más aún en el control de la frontera entre Misiones y el vecino país.

Es por ello que el gobernador Oscar Herrera Ahuad viajó ayer hasta El Soberbio y se reunió con el intendente Roque Soboczinski y el Comité de Crisis de ese municipio para seguir de cerca los controles que se vienen desarrollando.

De la comitiva participaron el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el diputado nacional Ricardo Wellbach.

Allí, el mandatario afirmó que “la frontera es extremadamente porosa. No hay policía, gendarme o un prefecto para controlar a cada habilitante”, luego de reconocer la preocupación en torno a la pandemia en Brasil, al expresar el estado de situación en el país que limita con Misiones.

“Este es el momento de la transferencia de la responsabilidad política a la responsabilidad social, porque sabemos quiénes van y quiénes vienen, por lo que apelamos a la responsabilidad de esas personas que tienen que hacer la cuarentena”, añadió.

Además, reiteró que las fronteras continuarán cerradas y que sólo se permitirá el ingreso del transporte internacional que contenga alimentos.

En este sentido, destacó las acciones sobre la seguridad en los límites en materia de seguridad y el compromiso ciudadano para evitar contagios por Covid-19.

Por otra parte, habló sobre las flexibilizaciones que se aplicaron y recalcó en los controles que deben efectuarse.

“Me preocupa si esa persona concurre a un lugar donde no se respetan los protocolos. Vimos algunos lugares que no se cumplían. Por eso les pido que transmitan a la gente que no es capricho nuestro usar barbijos, porque todo el mundo lo usa. Transmitamos que la gente cumpla con las medidas, primero quedándose en sus casas; segundo, que se respeten las distancias establecidas y el uso de alcohol en gel, barbijos y limpieza constante de las manos”, expresó el funcionario tras una recorrida por la comuna que concretó en horas de la tarde.

Enfatizó: “Establecimos marcos de respeto, protocolos, cada comité tiene su realidad”, en referencia a la situación que se vive en Brasil.

En tanto, el ministro de Gobierno insistió en el cuidado y respeto por los protocolos al referirse que muchos negocios aún no abrieron.