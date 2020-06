En el Senado la oposición no permitió tratar sobre tablas las leyes de alquiler y educación a distancia

Jueves 4 de junio de 2020 | 16:50hs.

En el inicio del debate, Fernández Sagasti acusó a la oposición de "no tener la valentía de estar a la altura de las circunstancias".





Luego de esto, los 29 senadores de Juntos por el Cambio abandonaron esta tarde la sesión virtual del Senado. El jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, comunicó el rechazo de su bancada a incluir en el temario temas no vinculados a la pandemia de coronavirus como un decreto de 2016 sobre escuchas telefónicas, después de que en una votación la oposición frenó el tratamiento de las leyes de alquileres y educación a distancia.









Por su parte, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, argumentó que el oficialismo pretendió incluir "DNUs que no tienen que ver con el tema Covid-19" y afirmó que "hay una resolución que establece que los temas a tratar en estas sesiones van a estar relacionados con eso".

La aprobación de las leyes de alquileres y de educación a distancia fue pospuesta esta tarde hasta la semana próxima debido a que el bloque de senadores de la oposición rechazó tratar sobre tablas esos temas durante la tercera sesión virtual del Senado. Los senadores de Juntos por el Cambio se negaron a debatir ambos temas porque no tenían los siete días reglamentarios entre su dictamen y su tratamiento en el recinto. Tras esto, los senadores de Juntos por el Cambio abandonaron la sesión.La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Ferrnández Sagasti, calificó como "bochornosa" la votación en la que la oposición rechazó incluir en el temario la ley de alquileres y de educación a distancia. Por 42 votos contra 29, los senadores de la oposición resolvieron no habilitar los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas los temas en cuestión. De este modo, la sesión pasó a discutir los otros puntos incluidos en el temario que no requerían de los dos tercios de los votos para ser habilitados.Los senadores continuaron entonces el tratamiento de una decena de decretos de necesidad y urgencia dispuestos durante el gobierno de Alberto Fernández para mitigar los efectos de a pandemia de coronavirus, como la potestad de redistribuir partidas presupuestarias. También se incluyeron en esa lista medidas del ex presidente Mauricio Macri que el oficialismo buscará invalidar, como el traspaso de escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.