En el primer día de aislamiento hubo 136 demorados por violar la cuarentena impuesta por el gobierno nacional

Viernes 20 de marzo de 2020 | 21:11hs.

Se intensificaron los operativos y controles en toda la provincia interviniendo en los casos donde se constata en la vía pública la presencia de personas que no justifiquen su estadía en el lugar y que no están cumpliendo con la cuarentena impuesta por el gobierno nacional. Según fuentes policiales hasta las 20 de hoy hubo 136 demorados por violar el aislamiento, de los cuales 40 fueron en Posadas.







También fueron notificados de romper la cuarentena en Oberá (13), El Soberbio (11), San Vicente (9), San Pedro (8), Jardín América (8), Eldorado (5), Puerto Leoni (2), Garupá (2), Andresito (32), 25 de Mayo (1), Hipólito Yrigoyen (1), Candelaria (1), San Martín (1).









Fueron trasladados a las distintas sedes policiales donde se les notificó de las medidas decretadas a nivel nacional y provincias, realizándose las diligencias de rigor correspondientes. Los menores fueron entregados a sus progenitores para guarda y cuidado.





Estos operativos continúan esta noche intensificándose en trabajo conjunto con fuerzas federales, se insta a la población a tomar conciencia de las medidas sanitarias para no poner en riesgo la salud pública.

En la capital provincial hubo 40 personas demoradas por salir a correr en la costanera, por jugar al fútbol o de adolescentes que no respetan el aislamiento.En todos los casos mencionados no pudieron justificar presencia en la vía pública violando las legislaciones vigentes de necesidad y urgencia "aislamiento preventivo y obligatorio".En la Unidad Regional VI de la que dependen 12 municipios un total de 450 efectivos están afectados al control de la cuarentena.Durante el día junto a inspectores de la Municipalidad de Alem se procedió a solicitar a varios comercios que estaban abiertos a qué depongan su accionar "y la gente entendió y nos acompañó, no tuvimos ningún problema”, dijo Luis Flores, encargado de prensa de la URVI a El Territorio.Asimismo contó Flores que durante las primeras horas de la mañana a través de los distintos retenes móviles que se explicó a las personas que circulaban que si no estaban dentro de las excepciones debían volver a su hogar y así lo hacían.En San Javier el problema fue con los camioneros brasileños que no pudieron cruzar la frontera y deberán pasar la noche en sus camiones.Desde primeras horas de este viernes, primer día de cuarentena obligatoria para frenar los contagios por Coronavirus en el país, los agentes de la policía de Misiones que se desempeñan en San Pedro, comenzaron a trabajar en las calles y ruta, a fin de que la población acate la medida, deteniendo a ocho personas que no estaban cumpliendo el aislamiento obligatorio.En el primer momento varias personas no tenían conocimiento del dictamen, tanto que muchos comercios que no están exentos en el decreto, mediante el trabajo de los uniformados tanto personalmente como con el megáfono, el movimiento disminuyó, se estima que más del 90 % de la población entendió el mensaje, cerró los comercios y se quedan en las casas. Sin embargo ocho personas no supieron justificar que hacían en la calle y fueron detenidos.Durante la noche continúan los controles y en esta oportunidad se suman personal de Gendarmería Nacional a fin de continuar concientizando de manera tal que las personas comprendan que pueden salir en los casos excepcionales y de forma inmediata regresar a la casa, ya que muchos se encuentran con algún conocido y se detienen en ronda a charlar.Cerca de las 19 de hoy, la Policía de Misiones detuvo a varios jóvenes que estaban rompiendo la cuarentena obligatoria.Según se pudo saber estaban jugando al fútbol en el barrio Unión, otros andando en bicicleta y caminando escuchando música. Esto se dio ante llamado de vecinos a las autoridades y fueron detenidos. Se le dio intervención a la jueza de faltas por Infracción a la ordenanza 09/20 una multa pecuniaria.