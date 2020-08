En el origen, la tierra y el tambor

Jueves 13 de agosto de 2020

Otra intención de la banda que a través de la asociación civil Tambores de la Selva apuntaló agrupaciones musicales como Espiraliña y Vape, es concretar un centro cultural, “una usina de arte y circulación del conocimiento, porque de nada sirve mezquinar lo que uno sabe, el futuro está en compartir con otros para que no se pierda”.





Perfil Chane Arias

Director de La Espiral Infinita El mestre Gabriel Chane Arias (49) es músico y compositor posadeño. Director de la Espiral Infinita banda de afropercusión.Desarrolla hace años un proyecto sociocultural con la música como herramienta para acercar el arte a los barrios más alejados. Desde la Espiral Infinita y con capacitaciones constantes contribuyó a la conformación de Espiraliña, banda de jóvenes de los barrios y el semillero Vape. Cada año, Chane viaja a Salvador de Bahía, Brasil para capacitarse y proyectar las ediciones de El golpe perfecto, festival de percusión con presencia de grandes artistas.

“El barrio era todo de tierra y los tambores nos posibilitaban salir al asfalto”, dice el mestre Chane Arias (49), director de la Espiral Infinita, sobre los comienzos de la banda de afropercusión que se conformó en 1983 en la ribereña Villa Blosset.El músico habla con El Territorio en la plazoleta de calle Sarmiento y la Costanera, frente a la casa de su infancia, y en la esquina mítica donde cada verano despierta el carnaval.Parado sobre el espacio verde que linda con la escuela primaria y la iglesia Stella Maris, recuerda que ahí donde están los toboganes y subibajas, había cientos de ranchos precarios construidos sobre pilotes para resistir inundaciones.“Yo siempre viví en Villa Blosset, cuando había inundación, hasta mi casa no llegaba el agua, pero sí a las casas de los vecinos, todos amigos. En la villita vivían miles de familias y tenían que hacer puentes y a veces hasta salir con canoas. Eso era el barrio antes. Pero cuando el río andaba bueno teníamos una playa de arena hermosa y una cancha para jugar, ahora todo eso quedó bajo agua y la mayoría de esa gente se tuvo que ir para otro lado”.La Espiral Infinita es justamente la manifestación sonora de un modo de vivir que se perdió en la acelerada transformación de Posadas desde finales del siglo pasado. Y también es este presente con vocación de preservar esa memoria sin perder la sintonía con el ahora.Esos tambores costeros cuentan en cada golpe sobre las dificultades de los hogares trabajadores. De la nostagia del desarraigo. De las bondades del río que también se enoja a veces. De la falta de oportunidades de los jóvenes. De las ganas de progresar y de que se los escuche.“Villa Blosset era para los que no vivían acá un barrio conocido como difícil, como que no entraba cualquiera. Pero en realidad era un lugar sencillo como cualquier otro, con gente que compartía lo que tenía, que vivía del río. Todos sabíamos nadar y era un semillero de futbolistas y nadadores, mi abuelo era estibador y mi papá futbolista y árbitro, ellos me enseñaron el valor del trabajo y practicar la solidaridad como modo de vida”, describe sobre la identidad del paisaje y los valores que sustentan su música.La mañana está ventosa y el Paraná tañe las piedras en oleaje percutivo, el vecino de Blosset camina hasta el mural dedicado a los tambores, obra de Carlos Nievas: “Nosotros siempre trabajamos como un proyecto sociocultural con la Espiral, que aborda un poco más allá de nuestro barrio, y tiene un sentido de pertenencia que alcanza a la región, no se queda sólo en Blosset, va por las afueras de Posadas y por el interior y por el Paraguay”. Da cuenta así de los numerosos talleres y cursos que capitaneó en las barriadas junto a sus colegas.“Hacemos un trabajo de capacitación en los barrios, un trabajo silencioso, que tiene como objetivo propiciar una mejor calidad de personas a través del tambor, quizás darles a los chicos una oportunidad más de futuro con la música como herramienta”, argumenta y agrega, “en nuestro barrio, de gurises, no teníamos muchas posibilidades y la Espiral fue la puerta para salir, viajar, conocer. Ahora que crecimos somos muy conscientes de esa responsabilidad que tenemos con los más jóvenes de mostrar que siendo de barrio, siendo humildes, organizados, estudiosos, podemos cumplir los sueños”.La Espiral Infinita tiene una trayectoria de 37 años, fue fundada por el percusionista Ichu Castillo (falleció en 2015) y otros artistas amigos. Con el paso del tiempo, el grupo cambió de nombre pero nunca olvidó su origen ni su objetivo.Chane -sobrino del gran Ichu- es director de la banda desde 1986 y rememora, “desde que empezamos con los tambores la idea siempre fue mantener la alegría, transmitir la alegría de la música y de la fiesta, a pesar de que falten cosas o como ahora que estamos todos cuidándonos en esta cuarentena, el espíritu de la Espiral es repartir carnaval, es hacer que la gente que escucha el tambor se olvide de sus penas y tener esperanza de que cuando esto pase va a venir un carnaval mejor, un mundo mejor”.En ese derrotero se inscribe la iniciativa de registrar la voz de los tambores en un disco que será el primero que saque la banda y llevará por título Pie de barro. El material está en proceso y contará con la colaboración de músicos invitados como Pamela Ayala, Julio Morales y Joselo Schuap entre otros. “Siempre en el género del tambor habrá samba reggae, además, nuestro folclore pero con nuestra impronta. Hay canciones que estamos componiendo y algún tema emblemático de nuestra región pero con ritmo más carnavalesco. El tambor fue el primer instrumento que sonó en la historia y con toda esa energía, ese amor, esa resistencia, esa alegría que simboliza hacemos este disco con el tambor como protagonista y en homenaje al gran artista y persona que fue Ichu”, adelanta.