En el interior hubo disparidad de horarios y gran concurrencia

Martes 12 de mayo de 2020

Iguazú, con escaso movimiento

La Ciudad de las Cataratas vivió una jornada con poco movimiento. Si bien algunos locales adaptaron a los nuevos protocolos, entre los que se destaca el refuerzo de higiene dentro de los locales y la utilización obligatoria de barbijos, fueron escasas las firmas que decidieron abrir por la tarde. Sin embargo, gran parte del movimiento de vecinos se concentró en los barrios. Además, y con el inicio de la nueva etapa de confinamiento, muchos comercios decidieron readaptarse. Es por ello que se registró un alto índice de comerciantes que cambiaron de rubro o de dirección. Esto ocurrió con peluquerías y tiendas de ropas que abandonaron el centro para situarse en barrios más alejados, con el objetivo de disminuir los costos de alquileres. Y también se notó una mayor apertura de verdulerías y pequeñas despensas que, en este contexto, son uno de los rubros más rentables y que aseguran ventas estables. Pese a que gran parte del comercio de la ciudad depende exclusivamente del movimiento turístico, esperan que con la apertura de los locales se podrá mantener la demanda y asegurar algunas ventas, en el afán de evitar el cierre definitivo (ver página 6).

Con información de corresponsalías Eldorado, Montecarlo y Puerto Iguazú

La apertura de los comercios es una de las principales características de la cuarta etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio. La flexibilización y autorización se otorgó en 45 municipios, que vivieron una jornada cargada de expectativas en el interior provincial.Cada una de las comunas definió diferentes horarios de atención para los clientes que, en algunos casos, debutaron con la atención de corrido; con otros, en dos tandas.En todos los casos debieron reforzar los protocolos de higiene y seguridad, como así también incentivar el uso de barbijos o tapabocas, en el afán de evitar posibles contagios de coronavirus en la tierra colorada.La nueva fase debutó con alto acatamiento en la mayoría de los municipios.Sin embargo, como ocurrió en San Pedro, hubo incertidumbre sobre los rubros que desde ayer comenzaban a funcionar luego de más de 50 días que carecieron de actividad.Con la apertura de nuevos rubros, Montecarlo inició con un alto número de acatamiento en los comercios exceptuados. En la misma línea, la concurrencia de personas se incrementó, más aún que semanas anteriores. Afirmaron que fueron pocos los municipios que no abrieron sus puertas porque carecían de mercadería o estaban realizando refacciones en el interior de los locales.En este caso, y según disposición del Concejo Deliberante, la atención será de 8 a 12 y de 16 a 18.Para cumplir con los protocolos de reforzar la higiene y evitar aglomeraciones, se dispuso el aumento de las frecuencias del servicio urbano de transporte, con tres horarios hacia el centro y dos hacia los barrios. En tanto, el número de colectivos hacia las colonias no aumentó dada la escasa demanda.Y, con el objetivo de garantizar que todos los vecinos de la comuna posean tapabocas, un grupo de jóvenes entregó los elementos a las personas que lo solicitaban o no contaban con los barbijos, claves dentro de los protocolos establecidos por el municipio para ingresar a un comercio. Es que sin ese elemento tampoco se permite subir a los ómnibus ni remises, según consignó la disposición municipal.Eldorado fue otro de los municipios que debutó con los nuevos procedimientos, en el marco del aislamiento obligatorio que prevé un mayor refuerzo de las medidas sanitarias.Dentro del nuevo protocolo, que se aprobó el fin de semana por parte del intendente Fabio Martínez, se dispuso un nuevo horario de atención para los nuevos rubros flexibilizados, de 8 a 17.Mirta Piñeiro, quien es encargada de un comercio céntrico dedicado a la venta de indumentaria, en diálogo con El Territorio analizó la nueva normalidad que deben afrontar por las próximas semanas.“En principio tuvimos que adaptarnos a lo dispuesto por el municipio, que fue el tema del horario de 8 a 17, y de lunes a viernes. Aún no tenemos conocimiento del horario del fin de semana”, señaló.Al mismo tiempo,contó sobre la utilización de los elementos sanitarios. “Tenemos dos sucursales en la localidad con un total de quince empleados. Todo el personal cuenta con barbijos y guantes. Dentro del local hay dos personas que atienden a los clientes y una exclusivamente en la entrada, que ofrece desinfección a la entrada y salida del lugar con alcohol en las manos”, detalló.Asimismo, precisó que se limitó a tres personas el ingreso al local, ya que cuenta con amplio espacio, y sobre los nuevos hábitos que deberán encarar. “Allí el cliente puede observar qué tipo de prenda quiere. Le hacemos entender al cliente que eviten probarse, a menos que estén totalmente seguros de que van a llevar la prenda, porque a partir que de que el comprador se prueba y no le entra o gusta, la prenda es guardada dentro de una bolsa y desinfectada por 48 horas. Después de ese lapso, la ropa puede volver a ser exhibida. Es por ello que pedimos a los clientes que no estamos en épocas de shopping y que hay una necesidad de cuidarse por la pandemia, solicitando que se ingrese al comercio únicamente a buscar y comprar lo que realmente quiera o necesite”, subrayó.Para evitar aglomeramientos, muchos de los comercios incentivan las transacciones online. Sobre este punto, la comerciante precisó que el local cuenta con servicios de atención vía WhatsApp para realizar consultas en cuanto a disponibilidad y precios.Si bien ayer fue el primer día de la nueva fase del confinamiento, que posibilitó la apertura de casi el 80% de los rubros ligados al sector comercial, Piñeiro consideró que “la gente entiende que no estamos en época de pasear tranquilos, sino que hay una necesidad de ciudadanos. Nosotros necesitamos de los clientes, pero también entienden que estamos en cuarentena. Esa conciencia nos facilita el trabajo, sobre todo, porque apostamos a incrementar la cantidad de ventas. Y para ello brindamos el servicio a la comunidad, de crear consciencia sobre esta situación que atravesamos todos”.