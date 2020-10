En el debate de candidatos a vice de EEUU se habló de la gestión por el Covid-19 - El Territorio Misiones

El primer embate del encuentro llegó del lado de Harris, que no dudó en describir la administración de la pandemia por parte del gobierno de Trump como un fiasco sin precedentes en la historia de Estados Unidos."El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país”, aseveró la senadora demócrata al incido del debate.Sin embargo, Pence no se quedó atrás, y acusó a su rival de “atentar contra la confianza de los estadounidenses” luego de que esta afirmara que no se aplicaría una vacuna contra el COVID-19 recomendada por Trump."El hecho de que continúe socavando la confianza del público sobre el surgimiento de una vacuna durante el gobierno de Trump es inconcebible. Deje de jugar a la política con la vida de las personas”, se quejó el vicepresidente.Otro de los cruces se produjo durante el segmento sobre economía, en el que Harris volvió a cuestionar las políticas del Gobierno en los últimos años. “Han perdido la guerra comercial con China”, cuestionó entonces la demócrata.Luego, Pence replicó los dichos de la senadora al vincular a su compañero de fórmula con la ideología de los líderes chinos. “Joe Biden ha sido el animador de la China comunista en las últimas décadas”, aseguró.También hubo un choque en el segmento sobre el racismo, cuando el vicepresidente dijo que los demócratas “insultan a los policías estadounidenses al afirmar que existe un racismo sistémico en el país". En ese momento, Harris respondió: “No voy a sentarme aquí a ser sermoneada por el vicepresidente”.Asimismo, al debatir sobre el derecho al aborto, la senadora marcó distancia de su rival. “Siempre voy a luchar por el derecho de una mujer a decidir, y que no sean Donald Trump y Mike Pence quiénes lo hagan”, manifestó. En tanto, el republicano sostuvo: “El presidente Trump y yo somos pro-vida. Biden y Harris apoyan abortos pagados por sus impuestos durante todo el embarazo hasta el día del nacimiento”.El debate se desarrolló en un auditorio de la Universidad de Utah, constó de nueve segmentos de diez minutos cada uno y fue moderado por Susan Page, periodista del USA Today.Como medidas extraordinarias de seguridad por la pandemia de coronavirus y debido al reciente positivo de Trump, Pence y Harris estuvieron sentados a una distancia de 3,7 metros, no se dieron la mano al inicio del debate y estuvieron separados por varias barreras de plexiglás.Además, los políticos llegaron a Utah con días de antelación al debate -la demócrata el sábado y el vicepresidente el lunes- para cumplir con los protocolos establecidos y hacerse pruebas de COVID-19.