En el congreso de UDPM, Herrera Ahuad reafirmó el rol protagónico de los docentes

Viernes 6 de marzo de 2020 | 16:15hs.

El Gobernador Oscar Herrera Ahuad estuvo presente en el Congreso Provincial de UDPM que se está realizando en Oberá, acompañando por el ministro de Educación Miguel Sedoff, el presidente del CGE Mauricio Maidana y el diputado nacional Ricardo Wellbach.







El Gobernador Oscar Herrera Ahuad agradeció la invitación a los docentes de UDPM reunidos en congreso, porque “después de todo lo que pasó, justamente reafirma que la llama sigue viva”, resaltó el rol protagónico que tienen en la educación de la provincia y explicó que por eso asistió acompañado por el Ministro de Educación, para estar presentes entendiendo que es su lugar también.Destacó Herrera Ahuad que “este espacio se construyó a base de consenso, trabajo, lucha, esfuerzo y equilibro, quizás los cargos pueden estar en un lado o en el otro, pero el rol protagónico en la educación que tienen ustedes no lo puede negar nadie. Y hoy más que nunca, les dijo, “es su responsabilidad asumir ese rol protagónico, tomar los valores de todos estos años de la lucha y las conquistas, para fortalecerse. Está en ustedes, en la comisión directiva, en los delegados, seguir trabajando con nosotros, aportándonos ideas sin perder un minuto. Ustedes tienen un rol importante en este tiempo, estos años hemos trabajado por los más humildes, en los barrios, en las cooperativas, no pierdan ese fuego interno que nos moviliza, la justicia social y la igualdad de oportunidades”.Herrera Ahuad dijo estar comprometido con cada uno sin importar el lugar que ocupe, porque se trata de la institución que le ha dado valores a la sociedad. Y les pidió que se empoderen de esos valores, “cada uno de nosotros es impulsor de una política pública con ilusiones y con consensos”.Al cerrar su intervención, Herrera Ahuad se refirió al inminente inicio de clases en San Pedro “que me encanta y es mi pueblo, pero subrayó que “la del lunes es especial, en un lugar especial y en honor a alguien muy especial que los involucra. Por eso elegimos San Pedro, donde estuvo y estará Marilú por última vez y los esperamos para empezar las clases todos juntos”.