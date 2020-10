En el colectivo perdió estudios que necesita para operarse - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020

Rosa Ríos, vecina de barrio Los Pinos, de la ciudad de Posadas, requiere de la colaboración de la comunidad. Olvidó el sobre con sus estudios médicos prequirúrgicos en el colectivo línea 11 Hospital, el jueves por la mañana. Se encuentra muy angustiada y a la espera de que alguien los haya visto, guardado y los pueda devolver.“Casi al mediodía, cuando volvía del medico, bajé en la parada cerca de avenida San Martín y me olvidé los estudios en el asiento. El cole iba ya para Villa Cabello, recién me di cuenta que me faltaban a la tarde, cuando estaba organizando mis cosas”, dijo.Esos documentos -siguió- “son importantísimos para mí, me tengo que operar de un problema del riñón en unos días y no voy a alcanzar a hacer todos los estudios médicos de nuevo”.Se trata de un sobre amarillo que tiene el nombre Eladio Brítez y en su interior contenía los resultados de estudios médicos. Para aportar información contactar por WhatsApp a 376-4537491 o por privado de Facebook Rosa Ríos o Liz Brítez.