En Dos de Mayo el Gobernador pidió diálogo, equilibrio, coherencia y respeto

Martes 10 de marzo de 2020 | 21:18hs.

Esta tarde el Gobernador dejó formalmente inaugurado el nuevo edificio del BOP N°110, con orientación en Agro y Ambiente, en la localidad de Dos de Mayo. Habló a los presentes poniendo en contexto el esfuerzo que hace Misiones con sus propios recursos, y pidió privilegiar el diálogo y el respeto por encima de cualquier diferencia.“Venimos de dos días intensos de trabajo, inauguramos dos escuelas, una en San Pedro, la otra en Posadas y ahora otra aquí”, dijo el Gobernador a los presentes. Y agregó que “sinceramente estos son tiempos difíciles en materia económica, tiempos donde se agregan enfermedades capaces de poner en jaque a la economía del mundo”, e indicó que “tiemblan los mercados del mundo” por el coronavirus, y el dengue que hace lo suyo en la región, en la Argentina y en otros países.Herrera Ahuad destacó que “en ese contexto, los gobernantes debemos ser extremadamente responsables, no subestimar, debemos ser ordenados, realistas, pero también tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra gestión, con nuestro trabajo”. Y puntualizó que en este complejo contexto “Misiones puede realizar una fenomenal inversión educativa, porque “en este primer semestre hay más de 20 escuelas que estarán concluidas a en toda la provincia a través del Iprodha”, subrayando que todo es con fondos misioneros.Agregó el Gobernador que hay otras tantas escuelas “que tenemos también por la Unidad Ejecutora Provincial y Educación, otras con la Dirección de Arquitectura”, y anticipó que el próximo viernes estará inaugurando otra escuela en San Javier, y luego otra en San Vicente.Para el Gobernador misionero la educación debe generar un espacio para el docente, para el alumno y para la familia; amigable, un lugar cómodo que permita el desarrollo de la capacidad cognitiva del alumno y del maestro preocupados por enseñar y aprender, no por otras cuestiones que los distraen de su tarea.Hizo referencia Herrera Ahuad al crecimiento exponencial de la matrícula en Misiones, con una población estudiantil que supera los 400.000 alumnos, el 75% de los cuales tiene acceso a internet en los diferentes establecimientos escolares. “Y no es un detalle menor, dijo, porque es una enorme inversión también del Estado Provincial y que venimos construyendo con muchísima responsabilidad en el tiempo”.En un alto en el recorrido de crecimiento, el Gobernador hizo referencia a los fondos de la Nación que no llegaron, los que le reclamó al ministro Trotta, “sabemos que todavía tenemos escuelas donde por construir y que es una inversión y por eso les pedimos que nos ayuden, porque ahora estamos solos con nuestros fondos haciendo frente también a las contingencias de emergencia sanitaria”, puntualizó.Ratificó Herrera Ahuad que la misión de este Gobierno es atender a los misioneros, “ponemos la educación al tope de la agenda”, resaltó y aseguró que “sabemos que debemos seguir dialogando con los docentes en las escuelas y con los chicos estudiando, estamos abiertos total y absolutamente al diálogo y lo vamos a hacer siempre institucionalmente, porque nosotros salimos de esta sociedad, fuimos alumnos de las escuelas misioneras, nos recibimos como profesionales con el aporte de muchos misioneros. Entendemos la realidad y pedimos también que nos entiendan, que no se trata de un capricho, sino de llevar adelante políticas públicas con equilibrio, con austeridad, con entendimiento”.Sobre el cierre reforzó con claridad que “no vamos a claudicar en el esfuerzo del equilibrio, del diálogo constante y permanente con todos los sectores. No queremos que todos estemos contentos, pero si que todos estemos un poquito más conformes cada día. A veces tomamos decisiones que obligan a estirar la sabana y aveces la sabana es corta y más en estos tiempos. Por eso les pido diálogo, equilibrio, coherencia y respeto, en ese respeto nos van a encontrar, aún en las grandes diferencias siempre buscando las coincidencias”.