“En Corrientes no tenemos casos dudosos de Covid-19”

Viernes 26 de junio de 2020 | 08:10hs.

El diagnóstico de coronavirus vuelve a concentrar las miradas. Cada vez que en Misiones se dan a conocer los casos que arrojan positivo al GEN E, catalogados como “dudosos” por las autoridades sanitarias, la pregunta recurrente aparece: qué criterio epidemiológico manejan en otros lugares o bien en el Instituto Malbrán, de Buenos Aires. El planteo deriva inevitablemente en la búsqueda y comparación con el trabajo realizado en otras provincias.





Antes de trazar un paralelismo, conviene repasar a qué se hace referencia cuando se habla de pruebas de diagnóstico. El Síndrome Respiratorio Agudo y Grave (Sars) que causa esta variable de coronavirus es diferente a otros tipos que le antecedieron y el testeo buscará detectar a los infectados de este nuevo coronavirus.

El estudio, que consiste en un hisopado nasofaríngeo, tiene por objetivo detectar si el paciente tiene infección por el Sars-Cov-2. Para ello se utiliza la técnica de PCR -sigla en inglés de reacción en cadena de la polimerasa-, que es una técnica de biología molecular que identifica el genoma del agente infeccioso del virus.

Los análisis de PCR se realizan en Misiones y en toda la geografía argentina.





“Si el GEN E es detectable, en la ficha epidemiológica se informa ‘detectable’; y si el paciente tiene detectable GEN E y RdRp, ponemos en el informe que tiene genoma de Sars-CoV-2”, habían señalado en una entrevista, desde la red de laboratorios privados que firmó convenio con el Ministerio de Salud Pública para realizar los test.





Justamente, un punto que genera cierta confusión en la población misionera en general es que aquellos que tienen GEN E no son incluidos en el parte epidemiológico, pero se les recomienda aislamiento estricto seguido de un nuevo testeo.





¿Cómo se testea en Corrientes?, consultó El Territorio a Jorge Ojeda, director del Comité de Crisis de esa provincia, a lo cual respondió que desde el primer caso confirmado hasta ayer no hubo ningún “dudoso”.





“Nosotros tenemos sólo ‘positivo’ o ‘negativo’ en función del resultado de la prueba de PCR. No tenemos casos dudosos”, explicó Ojeda y agregó: “Si bien no todo es infalible, la técnica de PCR tiene alta sensibilidad y es una de las más específicas en el mundo, no arroja dudosos. Si tiene el virus, confirma el virus”.

“Nosotros hasta el día de la fecha no hemos tenido casos dudosos ni falsos positivos”, reiteró el médico que lleva adelante la lucha contra el Covid-19 en la provincia vecina.





“Hay diferentes líneas para los testeos, las personas que ingresan a la provincia, los contactos estrechos de los casos positivos, también a los trabajadores esenciales, como los de hospitales y las fuerzas de seguridad; y ahora también se está testeando en los geriátricos”, enumeró Ojeda, remarcando que se llegó a los 10.000 test de diagnóstico.





En cuanto a los confirmados por laboratorio, llegan a 116; hay 102 recuperados, 14 pacientes con el virus activo, 1.860 personas aisladas de manera preventiva y otras 9.949 personas cumplieron con el aislamiento.





“Aparecieron laboratorios en Corrientes que hacen test serológico, que no son de diagnóstico”, añadió.





La infraestructura correntina se preparó para enfrentar esta crisis sanitaria de la siguiente manera: cuenta con 300 camas en las unidades de terapia Intensiva y equiparon un hospital de campaña con mil camas para pacientes leves.





“Un punto importante es que Corrientes no tiene pacientes internados con coronavirus en la actualidad y tampoco registró fallecimientos a causa de esta pandemia”, destacó el funcionario.