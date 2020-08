En busca de paz y libertad, en Misiones del ayer - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

Por Rubén Emilio Tito García rubengarcia1976@live.com.ar

Uno de los hombres blancos del grupo recién llegado, dirigiéndose al gran Mburuvichá le dijo: -Este hermano guaraní que está a mi lado es Tuvichá, pero no puede hablar, cada vez que lo intenta recuerda a su familia cruelmente exterminada y se le hace un nudo en la garganta perdiendo la voz. El aludido, un joven de mediana edad, de físico potente como todo exponente de la raza asentía con la cabeza gacha, lágrimas rodaban por su bronceado y estropeado rostro.¿Cuántos habitantes morábamos en el poblado antes del asalto? Ochocientos. ¿Cuántos desgraciados observáis aquí? No más de cincuenta, y son los que hemos quedado. Los otros fueron muertos o esclavizados-, dijo el hombre blanco y prosiguió su relato.-Yo era parte de una expedición salida de Nuestra Señora de la Asunción con la misión de llevar mensajes al padre Ruiz de Montoya, aquí presente. Éramos treinta personas incluidos soldados y guías dispuestos a cruzar la selva hacia el noreste en paralelo al Gran Río. No sería esta la primera vez que practicábamos tan larga travesía, pues somos parte de la estirpe de españoles que vinimos a conquistar estas tierras con el objetivo de construir asentamientos y crear pueblos caminando. Pertenezco a la clase de locos ilusos que, como tantos otros, abandonó la querida España para instalarse y colonizar esta parte del mundo guiado por la fe cristiana, aquella fe que nos guió a expulsar a los moros de la península ibérica tras setecientos años de dominio; la misma que nos dio fuerzas para derrotar tiempo después a los turcos en el golfo de Lepanto. Fueron luchas ganadas con esfuerzo y sacrificio que dejaron el tendal de miles de muertos y otros tantos heridos para impedir que la bandera de la media luna flameara victoriosa en toda Europa. De haber ocurrido lo contrario, de haber sido derrotados hombres de la magna España, hoy no estaríamos entablando esta conversación entre nosotros. Pues si no hubiéramos expulsados a los moros, Colón no hubiera descubierto estas tierras, y si los otomanos nos derrotaran en Lepanto, no sé qué sería de estas tierras hoy americanas. ¿Sería del islam?Entonces, orgullosos de esas historias, y portando el místico ideal cristiano como bandera, mis compañeros y yo hemos atravesado selvas y más selvas desafiando mil peligros; recorrimos pasadizos escabrosos, estrechas laderas, altos cerros, ciénagas, lodo, esteros, cruzando y vadeando ríos y tormentosas lluvias, pero siempre caminando, porque el camino indefectiblemente une a los hombres, a los pueblos, a las regiones, y lleva los adelantos de la civilización. Y, si bien el camino se hace andando, tampoco existe el camino sin caminantes, por eso aprovechamos viejas rutas en desuso, otrora usados por los nativos, y así llegamos hasta los confines más lejanos; como esa vez que arribamos a la Ciudad de los Reyes. Lamentablemente en este mandato nos desviamos muchos kilómetros y para no volver a pie abriendo surcos a los machetazos, por otro lado, más lento y cansador, decidimos acampar con el propósito de armar un par de balsas y regresar navegando. En la tarea de cortar árboles estábamos cuando fuimos atacados por una horda de salvajes de la etnia de los Tupí, que belicosos asaltaban a cuantos podían y para desgracia nuestra caímos también en la volteada.Nos defendimos como pudimos, pero la diferencia numérica y el cansancio jugaron en nuestra contra y terminaron por masacrarnos de forma impiadosa. Lo notable, en circunstancia tan adversa, es el temor paralizante que el hombre siente porque entiende que en ello puede írsele la vida. Pero también es cierto que el espíritu de lucha innato en los hombres de aventura clama dignidad e insufla de valores a la mente, al cuerpo, al alma estimulando el subconsciente que obliga a responder lleno de coraje: si hay que morir muramos peleando. De esta manera, nos trenzamos en feroz y desigual pelea con el orgullo expuesto de que lo hacíamos por nuestra vida y nuestra fe. Después, todo se desvaneció a nuestro derredor. Sólo recuerdo que recobré el conocimiento acostado y rodeado de la familia de Tuvichá. Ellos nos recogieron cuando los atacantes, creyéndonos muertos nos dejaron tirados junto a los otros cadáveres, y nos llevaron a la tribu donde nos brindaron atenciones y cuidados hasta recuperarnos totalmente; y, como podéis apreciar, somos los únicos sobrevivientes de aquella partida.-Vivíamos felices hasta que el dragón de la desgracia se hizo presente en busca de carne y atacó a la desprevenida tribu. Un ejército compuesto de soldadescas portuguesas y bandeirantes guiados por indígenas adictos y armados hasta los dientes atacó a mansalva matando a quien se le opusiera. Tomaron prisioneros a hombres, mujeres y niños, y a los viejos los pasaban a degüello. Una madre aterrorizada corrió hacia el monte con su hijo en brazos y fue bajada de un arcabuzazo. Los que se rindieron fueron engrillados por el cuello con largas cadenas uno tras otro, y las mujeres y niños acurrucados en un rincón lloraban y gritaban con desesperación. Un grupo escapamos y nos internamos en la profundidad de la selva corriendo a la velocidad que permitían nuestras piernas y los arbustos, llevando a los niños en brazos. Por esa razón llegamos hasta aquí en busca de amparo, pero pensando en nuestros hermanos esclavizados, pues sólo la muerte será el escape libertario de ellos.El español calló ante el silencio sepulcral de los asistentes. Rostros ceñudos, afligidos, incrédulos, fueron la clara manifestación de la congoja de los escuchas tras la finalización del relato del hombre blanco. El Mburuvichá le miró al sacerdote y le hizo una leve seña con la cabeza; y el padre Antonio Ruiz de Montoya les dijo: Bienvenido a nuestra Misión de paz y libertad.Acotación: En honor a los españoles que vinieron a poblar América.