En Apóstoles hay 20 personas en aislamiento por dos hombres que ingresaron ilegalmente - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020 | 16:00hs.

Un total de 20 personas se encuentran en aislamiento en Apóstoles relacionados a dos hombres que ingresaron ilegalmente a la provincia el pasado viernes, y se instalaron en mencionada localidad.







El primer caso se dio a conocer en la mañana de ayer. Se trata de un hombre procedente de Buenos Aires, a quien le dio positivo el test de coronavirus al realizar los trámites de ingreso al puesto Centinela. Debido a esto, las fuerzas de seguridad impidieron su ingreso, por lo que debía regresar. No obstante, con el paso de las horas constataron que el hombre ingresó ilegalmente a Misiones instalándose en Apóstoles, donde tiene su familia. Finalmente las autoridades resolvieron aislarlo en unas cabañas de Garupá. En tanto doce miembros de su familia realizan el aislamiento.





El segundo caso involucra a un hombre de 71 años y siete miembros de su familia, que se encuentran aislados en Apóstoles desde el viernes a la madrugada, luego de que sus vecinos alertaron a la Policía que el septuagenario había estado en Brasil.



En diálogo con El Territorio, Orlando Monteros, director del Hospital de la localidad, confirmó la información y detalló que salió del país por un paso clandestino, ubicado en la localidad correntina Garruchos. En Garruchiño (Brasil), se habría encontrado con un hermano que lo llevó hasta Sao Borja, donde debía cobrar una pensión. Al regresar hizo el mismo trayecto para llegar a Apóstoles.



Monteros indicó que se le iniciará una causa por la gravedad de su acción, que así le notificaron desde la Unidad Regional VII de Apóstoles.

Las ocho personas no tienen síntomas y deberán hacer cuarentena por catorce días. El hisopado no se les practicará en tanto no presenten alguna sintomatología compatible. Es por ello que para que no salgan de su hogar, Acción Social de la Municipalidad, será la encargada de asistirle con alimento y lo que necesiten.



“Este hombre asegura que hizo cuarentena al llegar Brasil pero eso no lo podemos comprobar, estuvo 20 días allá y cuando volvió el viernes, los vecinos alertaron a la policía”, sostuvo.



“Los vecinos están indignados con la conducta de este señor. Vive en un barrio de Iprodha con casas pegadas, si fuera positivo pudo haber ocasionado un desastre porque vino de uno de los países con más casos”, indicó.