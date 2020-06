En allanamientos en la comunidad gitana secuestraron dinero en efectivo y documentación falsa

Lunes 22 de junio de 2020 | 17:35hs.





La denuncia







En el segundo procedimiento de la Policía realizado en menos de una semana, enmarcado en desbaratar redes de estafadores, la policía logró la detención de cinco personas y la incautación de dinero en efecto y documentación falsa. Los allanamientos se produjeron en la mañana de este lunes, en varias propiedades de familias de la comunidad gitana en Posadas Las intervenciones se realizaron en cuatro domicilios situados en la zona de las avenidas Quaranta y Francisco de Haro. En ese lugar, los efectivos policiales detuvieron a Moisés C. de 28, Alejandro C., mayor de edad, Gabriel M. de 23, Diego M. de 33 y a Cristina T. de 28 años., acusados de realizar transacciones ilegales de vehículos.Esta mañana, luego de varias semanas de intensas pesquisas, con orden del Juzgado de Instrucción Nro. 1 Secretaría Nro. 2, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en diferentes domicilios de la citada comunidad, donde terminaron detenidas las 5 personas y además se incautaron documentaciones apócrifas, más de $400.000 y U$877 en efectivo, que se presume sería dinero procedente de los negocios ilegales, según el parte policial.El procedimiento estuvo encabezado por la Dirección Verificación Automotores y participaron integrantes de la División Comando Radioeléctrico Uno, personal del Grupo de Intervención Rápida (G.I.R), el Grupo de Operaciones Especiales (G.O.E) y comisarías de la zona capital.Cabe recordar que el pasado viernes, los efectivos de la fuerza policial desarmaron una red de estafadores tras allanar un domicilio en el barrio Nestor Kirchner de Posadas, que funcionaba como oficina y donde se llevaban a cabo trámites ilegales relacionados a la comercialización de vehículos.La investigación se había iniciado con la denuncia de un hombre de 36 años, domiciliado en la localidad de Mártires, quien relató que hace aproximadamente un mes se contactó con un vecino, quien le recomendó a un amigo de nombre "Luciano", para realizar un negocio para adquirir un vehículo.Luego de pactar un encuentro con el negociante sobre las avenidas Quaranta y Santa Catalina, se concretó el negocio y, después de realizar varias transacciones por distintas cantidades de dinero, el damnificado no volvió a tener más contacto con el presunto vendedor, sospechando de alguna estafa.Con las tareas investigativas realizadas, quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, Luciano M. de 61 años, Ángel C. de 51 alias “Chaio” y Facundo M. de 33 años.