Empresas esperan aprobación para regresar a la actividad

Martes 5 de mayo de 2020

Mil empresas del sector privado aguardan la decisión final del presidente Alberto Fernández para retomar la actividad luego de haber presentado protocolos sanitarios para volver a producir en medio de la pandemia de coronavirus, y tras el fuerte impacto que vienen sufriendo como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Ejecutivo y que está vigente, por el momento, hasta el 10 de mayo.Se trata de diversas empresas de distintos sectores como el automotor, autopartes, química, petroquímica, plástica, metal mecánica, cemento, textil, indumentaria y calzado, entre otros.Según pudo saber el sitio Infobae, el gobierno ya tiene aprobado un plan para que empresas de estos sectores puedan sumarse al resto de las actividades esenciales que siguen operativas. Sólo resta la aprobación del presidente una vez que tenga el visto bueno del grupo de sanitaristas que lo asesoran.El uso del transporte privado es una de las claves para la aceptación del plan que fue elaborado en el ministerio de Desarrollo Productivo con información de cada una de las empresas. Todas presentaron sus programas sanitarios con detalles de las medidas de protección para los empleados en el contexto de la pandemia de coronavirus.Si bien se calcula que cuando arrancó la cuarentena sólo podía trabajar el 43% de los trabajadores registrados del sector privado, hoy el porcentaje se ubica en el 51% y podría llegar en mayo al 70%, según indicaron fuentes oficiales.El plan ya está ultimado aunque no hay una fecha determinada para su lanzamiento. Los sectores habilitados deberán cumplir con los requisitos sanitarios de distanciamiento social, con la posibilidad de distribuir a los trabajadores en distintos turnos sin superar el 50% de la capacidad.En tanto, los sectores que funcionan en localidades de menos de 500 mil habitantes ya están retomando algunas actividades a medida que consiguen el aval de los gobernadores de cada provincia. Tal es el caso de la provincia de Jujuy, donde ante la merma de contagios de Covid-19, se habilitaron sectores como el del comercio.No obstante, no hay que perder de vista que Alberto Fernández hizo hincapié en que en los grandes aglomerados urbanos, de más de 500 mil habitantes, el aislamiento social continuará como hasta la actualidad. Y precisó que después de esta etapa de la cuarentena que finaliza el 10 de mayo, tienen previstas dos etapas más para llegar al final y que todo quede liberado.El presidente sostuvo en Olivos que su única estrategia frente a la pandemia es la cuarentena obligatoria, y hasta que no ceda el número de contagiados y de muertos, la extenderá.