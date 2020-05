Empresas de media distancia aguardan la vuelta del servicio

Domingo 24 de mayo de 2020

Más de dos meses pasaron desde que se decretó la cuarentena, y con ciertos rubros en funcionamiento parcial, la vida cotidiana comienza a recuperar su ritmo en Misiones.

Los distintos locales y sectores profesionales comenzaron el trabajo tras la aprobación de sus protocolos respectivos, con medidas de seguridad e higiene, y horarios limitados. De esta manera, también empieza a notarse el flujo de dinero, esencial para la recuperación económica.

No obstante, aún hay sectores que aguardan con ansias la reactivación, como el caso del transporte público, principalmente de media distancia. Estos servicios están siendo muy requeridos, puesto que son muchos los vecinos que se movilizan de una localidad a otra, ya sea por trabajo o salud.

En la contraparte, los empresarios transportistas y cámaras solicitan la apertura cuanto antes, con los protocolos de seguridad adecuados, para circular y poder volver a generar ingresos.



Familias a la espera

Uno de los casos representativos de esta situación es el de Río Uruguay, que tiene alrededor de 250 colectivos parados, cuyo destino antes era realizar servicios de media y larga distancia, además de urbanos.

“Tenemos muchas necesidades de volver al trabajo, porque no podemos seguir parados, si no trabajamos no tenemos manera de recaudar y tenemos compromisos asumidos previamente, costos laborales que hay que cumplir. Gracias a Dios la Provincia nos está entregando un subsidio, pero no alcanza para cubrir todo”, detalló Darío Skrabiuk, propietario de la firma.

En diálogo con El Territorio, indicó que hay alrededor de 450 familias que dependen del trabajo en la empresa, tanto de choferes, como técnicos, administrativos y otros trabajadores.

“Nuestro servicio alcanza líneas dentro de la provincia de Misiones, además de Corrientes y también tenemos las que van de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y llegan a Buenos Aires”, puntualizó.

Al mismo tiempo, añadió: “Cuando estábamos funcionando, teníamos mucha demanda, hay mucha gente que tiene la necesidad de movilizarse de un municipio al otro, por eso creemos que es necesario volver a trabajar, al menos en lo que respecta a los servicios de media distancia”. La empresa presentó días atrás un completo protocolo de trabajo, en el que detalla las medidas que se tomarán tanto con los empleados y terceros que entren a las empresas como con los pasajeros.

“Está muy completo, porque es para cuidarnos entre todos, pero aún no tenemos respuestas a la presentación que hicimos y la situación es muy delicada. Sabemos que hay provincias que están autorizando el transporte dentro de la provincia así que no nos queda otra que esperar”, adujo.