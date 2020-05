Empresas de eventos cierran o se reconvierten para trabajar

Domingo 24 de mayo de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Sin dudas entre las muchas modificaciones que dejará el Covid-19, una será la forma en que se realicen festejos o eventos sociales, al menos hasta el próximo año. La cuestión no es menor, según señalan los responsables de empresas que se dedican al armado de espectáculos. El trabajo de cientos de empresas y emprendedores se está haciendo inviable. Desde la Asociación Misionera de Proveedores y Realizadores de Eventos (Amproe) se relevó un agravamiento de la situación financiera de empresas. Y se constató que hay firmas que abandonaron la actividad, así como otras que pasaron a vender productos alimenticios o de limpieza para poder lograr un ingreso mensual.

“Ya pasaron 65 días en que no hay actividad y no hay ninguna medida que abarque o proteja a nuestro sector. Estamos realmente desprotegidos. Hay líneas de crédito a nivel nacional y provincial pero no contemplan nuestra actividad. Hoy las empresas que realizan eventos no se pueden comprometer a un crédito porque no se sabe cuándo podremos volver a trabajar”, comentó Gastón Jilek, presidente de la Amproe.

El directivo explicó que la asociación que se consolidó en plena pandemia ya la integran 210 socios de distintas localidades de la provincia. Y en una reunión virtual realizada el jueves por la tarde, relevaron un agravamiento de muchos sectores.

Asimismo, consideran que la asfixia de costos está llevando a muchas empresas a cerrar o dedicarse a otra actividad.

“Tenemos que ser muy prudentes. Hoy no sabemos en qué fechas podremos volver a trabajar. Nuestra actividad depende mucho del clima social. Y por otro lado nos manejamos proyectando trabajos con mucha anticipación, de más de seis meses. Y hoy nadie puede proyectar nada”, recordó.

Peloteros con más cierres

Según Jilek, en los últimos dos meses “ya hubo 41 empresas dedicadas a la realización de eventos que cerraron. Uno de los negocios más perjudicados fue el los peloteros, así como espacios de recreación para chicos. También más recientemente supimos que dos salones para eventos de localidades diferentes también cerraron. Hay muchas empresas que están muy complicadas financieramente”, precisó.

Por otro lado, indicó que entre los asociados de la asociación “un 47% tomó la decisión de diversificar su rubro. Es decir, empezó una actividad para sostenerse económicamente, la mayoría ofreciendo servicios y venta de productos alimenticios, otros con productos de limpieza. Y esto sólo en los últimos dos meses, no sé qué puede pasar en el próximo mes. Hasta ahora todo fue empeorando y nos sorprendimos nosotros mismos por la gravedad”.

Jilek recordó que en noviembre y diciembre pasado muchas empresas invirtieron en equipos y en mejoras para perfeccionar sus servicios. Por esas inversiones ahora están muy complicadas y no pueden sostenerse al no poder trabajar. “Las empresas seguimos teniendo costos fijos como el alquiler de depósitos, personal, boletas de luz, agua, seguros o gastos de seguridad porque algunos equipos son muy caros, como ejemplos las discotecas”.

Explicaron desde Amproe que en los próximos días pedirán reuniones con funcionarios provinciales y municipales. Y en la oportunidad les acercarán propuestas de protocolos para comenzar algunas actividades restringidas con menos personas y en ambientes más amplios.