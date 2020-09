Empresarios solicitan al sector público evitar aglomeraciones - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

La Confederación Económica de Misiones, que nuclea a más de 30 cámaras y asociaciones, hizo ayer un fuerte llamado al sector público para recordar que las concentraciones generadas en las protestas están poniendo en serio riesgo de contagio de coronavirus a un mayor número de misioneros y que si ello ocurriera, el sector privado sería el más afectado, en caso de retrocederse a fase uno.“El sector privado, una vez más, se vería en clara desventaja frente al empleo público, que de cualquier manera seguirá percibiendo sus haberes, en caso de tener que retroceder las actividades de todos los sectores productivos de la provincia”, afirman a través de un escrito firmado por las máximas autoridades de la CEM y representantes de las cámaras.La Confederación de esta manera, hizo un llamado a la responsabilidad social y solicitó a la población misionera “que respete el protocolo sanitario teniendo en cuenta el momento que vive la Argentina y la región”.Un empresario firmante sostuvo que la idea desde el sector fue hacer “un llamado a la reflexión. No podemos decir a nadie lo que puede hacer o dejar de hacer, pero somos nosotros los que pagamos los impuestos”, añadió. El escrito añade: “No es momento de perderse en discusiones sectoriales y egoístas, debemos pensar como misioneros, juntos, más que nunca”, remarca en el comunicado firmado por todas las entidades adheridas a la CEM, representantes de los sectores de la Producción, Agro, Industria, Comercio, Servicios y Turismo.De esta manera, desde la Confederación se refieren “a las manifestaciones recientes de ciertos sectores de la administración pública” y “exhorta a la responsabilidad social para no volver a fase 1”.En cuanto a las manifestaciones recientes, sostienen: “Vemos con preocupación los hechos sucedidos y otra caída en la producción y el comercio sería un golpe letal a la economía misionera afectando en forma directa a nuestras empresas y sus trabajadores y, consecuentemente a las arcas del Estado”.Desde la Confederación recordaron que al menos cinco provincias retrocedieron a fase 1, “por desidia administrativa y falta de responsabilidad civil. Misiones no se merece esa condena”.Los empresarios y comerciantes temen que efectivamente a raíz del crecimiento de la pandemia, el gobierno nacional vuelva a la fase más dura como fue en todo el país desde el 20 de marzo.Recuerdan que efectivamente la Constitución nacional prevé el derecho a huelga y al reclamo pero que debería hacerse “con mayor sensatez, sin amuchamiento o poniendo en peligro la salud de todos”.Recuerdan que llegar hasta esta situación más tranquila en lo sanitario en Misiones, fue un esfuerzo muy grande para la administración provincial y para el sector privado, un trabajo conjunto, que “se vería tirado a la basura en caso de tener que retroceder por contagios evitables”.“La solidaridad es clave para que funcione el entramado social y productivo de nuestra provincia, no existe posibilidad de establecer condiciones de igualdad sin responsabilidad”, concluye el escrito de la CEM.