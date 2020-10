Empresarios aguardan detalles para retorno de media distancia - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020

“Estamos esperando la confirmación de la fecha para comenzar a trabajar. Desde las empresas de transporte aún no tienen datos y dependemos de eso para comenzar a trabajar”, manifestó.

Colectivos y aviones, con más consultas pero con pocas ventas

El anuncio del regreso de los servicios de aviones, trenes y colectivos de larga distancia generó ayer más dudas que certezas en materia de compra de pasajes, porque hasta el momento la gente consulta las plataformas pero se vende poco y nada. Por ello, El Territorio dialogó con representantes del rubro transportista y el discurso fue igual en todos los casos: “Muchas consultas pero pocas ventas”



“Todos queremos volver a transitar las rutas porque necesitamos trabajar, pero hasta el momento no tenemos muchas de las respuestas que nos preguntan nuestros clientes al momento de comprar un pasaje. Por ejemplo, para salir desde Retiro y llegar a Posadas tenemos que atravesar cinco jurisdicciones que son la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes y Misiones. No sabemos aún si habrá un protocolo específico y diferente para cada uno de esos lugares”, explicó un empresario del rubro de larga distancia que llega a Misiones.



Desde la firma Flybondy dijeron que “de a poco esperamos que se vaya recuperando la demanda. Hay que tener en cuenta que para los pasajeros que vuelan por turismo aún no hay fecha definida en la que puedan viajar. Por eso, son más las preguntas que las compras”.



En septiembre se podía comprar pasajes para diciembre para volar ida y vuelta desde Buenos Aires a Posadas a $8.000 en Aerolíneas Argentinas. Ayer esa tarifa ya no figuraba en página pero trepó a $15.000.



Desde las low cost siguen ofreciendo tarifas mucho más baratas, pasajes de ida y vuelta a Puerto Iguazú por $3.267. O de ida y vuelta a Posadas a $2.402. De todos modos, más allá del precio, se aguarda por más precisiones.





Tras la confirmación por parte de Nación del regreso del servicio de transporte de larga distancia, tanto aéreo como terrestre, empresarios del sector en Misiones manifestaron sus expectativas por el regreso a la actividad luego de siete meses sin prestar el servicio a raíz de la pandemia por el coronavirus.Ayer, primero se dio a conocer la resolución para habilitar los vuelos dentro y fuera del país y en forma posterior para el transporte de pasajeros a través de ómnibus. Sobre cómo será en Misiones, se tiene previsto detallar en la jornada de hoy.Como se indicó ayer el Ministerio de Transporte de la Nación publicó la resolución 221/2020, por el que se establece la reanudación de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y aviación general. Allí se destaca que los operadores de los servicios de transporte deberán contar con procedimientos y protocolos elaborados de conformidad con los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud cuya implementación será fiscalizada por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), organismo descentralizado actuante en la órbita de la cartera de Transporte.Se estableció que los pasajeros que pretendan usar los servicios de transporte deberán portar el “certificado único habilitante para circulación por emergencia Covid-19” o el instrumento sustitutivo o complementario que la normativa vigente requiera.A su vez, la Anac aprobará las programaciones horarias de las operaciones de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial, con la conformidad de los gobernadores de Provincias y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Transporte terrestreEn tanto, mediante resolución 222/20, se estableció la reanudación de los servicios de transporte automotor y ferroviario interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional que deberán aplicar los protocolos elaborados por el comité de crisis de prevención de Covid-19.Se indica que las empresas operadoras de servicios de transporte automotor para el turismo nacional y las permisionarias de servicios de transporte automotor de carácter público, de tráfico libre y ejecutivo podrán continuar prestando los servicios de traslado de trabajadores esenciales de actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Los pasajeros deberán portar el certificado único habilitante para la circulación por emergencia del coronavirus o exhibir el permiso emitido por la aplicación “Cuidar” en su dispositivo móvil.Para la reanudación de los servicios de transporte automotor y ferroviario interurbanos de pasajeros de jurisdicción nacional, se deberá tener en cuenta las siguientes pautas: las frecuencias se ajustarán de acuerdo a la demanda de los servicios, no pudiendo en ningún caso superar aquellas actualmente registradas para cada línea. Los horarios de los servicios se programarán tomando en cuenta las tasas de ocupación de las distintas terminales de origen y destino, procurando no generar aglomeraciones de personas al ascender y descender de las unidades y en la evacuación de las terminales.En tanto, según la resolución los vehículos de transporte automotor interurbano de pasajeros deberán limitar su capacidad de ocupaciónde acuerdo al siguiente detalle: vehículos de categoría “semicama”: podrán trasladar simultáneamente hasta 37 pasajeros. Vehículos de categoría “cama ejecutivo”: podrán trasladar simultáneamente hasta 26 pasajeros. Y vehículos de categoría “cama suite”: podrán trasladar simultáneamente hasta 18 pasajeros.En el transporte ferroviario interurbano de pasajeros deberá limitarse la capacidad de ocupación al 60% por cada coche en servicio.En ambos casos, deberán extremarse las medidas para un mejor distanciamiento social en el interior de los mismos.ExpectativasJulio Horianski, referente de la Asociación Misionera de Empresarios de Transporte, señaló -antes de la publicación de la presente resolución- que “aún no tenemos definiciones ciertas, ni de fechas ni en qué condiciones, ya que todo cambia según los posibles rebrotes de coronavirus, pero esperamos por la comunicación de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, que determinará cómo es la medida sanitaria, qué capacidad se puede transporte, cómo y cuándo se habilitarán los servicios y la frecuencia”.En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, Horianski estimó que “el servicio de transporte entre Posadas y Puerto Iguazú no tendría el trayecto directo, sino que habrá postas de servicio con el objetivo de evitar que los usuarios, que en una primera instancia serán trabajadores esenciales, estén mucho tiempo en la unidad y desalentar el traslado directo de un punto a otro de la provincia”.Por su parte Luis Fiege, administrador de la Terminal de Ómnibus de Posadas, comentó que “el detalle de cómo funcionará no lo sabemos, porque aún no hay condiciones de cómo van a operar las empresas transportistas. A nivel provincial, tampoco se avanzó mucho en cómo se va a poder trabajar el servicio interno. Pero como concesionario lo que tenemos que tener es en condiciones a la terminal en cuestiones sanitarias, como lo establecen las normativas a fin de evitar contagios de coronavirus”.Asimismo, mencionó que producto del parate de siete meses todas las firmas que alquilan dentro de la terminal están con mora. “Una vez que se reactive el servicio va a ser materia de conversión en cómo se va a seguir adelante, ya que no hubo actividad y no se tiene conocimiento si algunos van a continuar o van a desistir en el lugar”, adelantó.Sobre el mecanismo de trabajo, Fiege señaló: “Las empresas verán qué horarios le son rentables y cuáles no, sobre todo, porque en esta primera etapa tendrá que ver porque únicamente lo podrán usar los trabajadores esenciales”.La notificación de cuándo será el retorno de la actividad mantiene expectante a la Terminal de Ómnibus de Puerto Iguazú. Según afirmó Alejandro Arrabal, propietario de la empresa concesionaria, semanas atrás se elevó ante el Ministerio de Salud de la provincia el protocolo sanitario.