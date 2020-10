Empresario paraguayo fue detenido como líder de una organización narco - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras 463 En el camión se incautaron 463 bultos que alcanzaron un peso de 8890 kilogramos positivos para marihuana. 17.700 En los allanamientos se incautó una suma cercana al millón de dólares, además de 17.000 dólares. También había títulos de propiedad.

Se trató de un golpe certero y más que importante. Pero no sólo por la cantidad de droga incautada, cerca de nueve toneladas de marihuana que estaban a punto de salir a la calle, sino también porque se desbarató una gran estructura dedicada al narcotráfico y se detuvo a cuatro personas, incluido el proveedor, un hombre de nacionalidad paraguaya de alto perfil que se movía de forma ilegal en territorio misionero.Según dijeron altas fuentes de Gendarmería Nacional, a cargo de la pesquisa, el hombre está radicado en el departamento de Itapúa del vecino país, maneja varios negocios inmobiliarios e incluso es dueño de edificios. Ingresaba al país mediante lanchas - una fue incautada-, se movilizaba en vehículos de alta gama y se alojaba solamente en hoteles.Tiene una pareja aquí y los familiares de ella ayudaron a que el negocio se expanda, a tal punto que compraron diversos terrenos en localidades de la costa del río Paraná, por donde ingresaban -siempre mediante vehículos fluviales- grandes cargamentos de droga que luego se movilizaban a Buenos Aires.“El clan familiar” estaba radicado en Jardín América y cada uno tenía roles asignados. Ayer, cuando no se conocía la identidad de los implicados se especuló con que se trataba de una conocida familia dedicada al contrabando de cigarrillos, los Mareco, pero eso fue descartado por las fuentes consultadas. “Esto es mucho más grande”, dijeron.De todas formas, varios detalles están siendo manejados con mucho hermetismo para preservar el avance de la causa.El procedimiento se disparó luego de un año de investigación, tras el desprendimiento de datos recolectados de una incautación que se hizo en septiembre del año pasado. Los gendarmes profundizaron y lograron identificar a la empresa familiar dedicada al contrabando de droga.El punto cúlmine de la pesquisa ocurrió el martes, en la localidad de Gobernador Roca. Los uniformados tenía la información de que en una chacra al borde del río Paraná “ocultaban un camión cargado de marihuana”, por lo que decidieron irrumpir en horas del mediodía.De esta forma los pesquisas terminaron topándose con el vehículo y constataron que en el semirremolque se encontraba la marihuana, distribuida en varios bultos rectangulares sellados con bolsas de plástico verde y cajas envueltas en cinta de embalar color marrón.Con el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza terminaron descubriendo que se trataba de 463 bultos, con un peso total de 8.890 kilogramos de cannabis. Esto fue valuado en más de mil trescientos setenta millones de pesos, según las nuevas valoraciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, a 1,20 dólares (oficial) el gramo.Esto activó rápidamente una serie de allanamientos simultáneos en puntos y localidades que estaban en la mira de la investigación. De esta forma se logró “la detención de los miembros de la empresa criminal y el secuestro de los bienes obtenidos con las ganancias del narcotráfico”, según el informe oficial de la fuerza en la víspera.Se trata de cuatro integrantes, pero no se descarta que lleguen a más personas. También se secuestraron lanchas, nueve vehículos, aparatos electrónicos, armas e importante cantidad de dinero en efectivo: alrededor de un millón de pesos y 17.700 dólares, Además había numerosos títulos de propiedades en diferentes puntos de la provincia.La operación fue llamada “Puerto Verde”, por parte de la fuerza. La pesquisa se inició con la intervención de la Fiscalía Federal II, a cargo del fiscal Diego Guillermo Stehr y la secretaría a cargo de Silvia Gutiérrez. Intervino también el el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de María Verónica Skanata y la secretaria de Alicia Milene Borches.