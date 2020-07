Emprendimiento familiar crece con apoyo de Nación

Jueves 30 de julio de 2020

Hace unas semanas El Territorio contó la historia de la familia Zborowski, de Picada Márquez, Pozo Azul, que pudo acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y lo destinó a la compra de materiales para construir un invernáculo de plantines de yerba mate.Los materiales sumaron más de lo pensado y para no dejar el sueño a medio camino pidieron ayuda. La respuesta llegó desde la Subsecretaría de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.Patricia Rodríguez (30) y Miguel Ángel Zborowski (34) conforman una joven pareja que sueña con salir adelante y contar con una alternativa que les permita obtener un ingreso económico. Hasta la fecha para subsistir junto a sus hijos, Lautaro, de 6 años, y Ángela, de 9, trabajan en la chacra y esa es su única fuente de ingresos.Para ellos el IFE representó la oportunidad de invertir ese dinero en la compra de materiales para construir un invernáculo de yerba mate y tornarse pioneros en dicha actividad en un municipio donde el cultivo del “oro verde” está siendo visto con buenos ojos por parte de los colonos.Más del 60% del territorio del municipio 76 está conformado por colonias, y es poco común observar plantaciones de yerba, realidad que está tomando otra dirección y a medida que se incrementan las hectáreas, aumentará la demanda por los plantines y es donde la familia espera ir a flote con su emprendimiento.Todo parece favorable para la viabilidad del proyecto familiar, de no ser por los recursos económicos. Si bien invirtieron el cobro del IFE, no fue suficiente para finalizar la estructura y colocar un sistema de riego.Teniendo en cuenta que no disponen de otro ingreso, decidieron pedir asistencia con los materiales faltantes que permitan contar con agua cercana. Para el riego de las plantas, Patricia debía sacar agua con balde de un pozo de once metros y trasladar los bidones con el líquido por unos 150 metros.Pero la historia publicada por este medio trascendió a nivel nacional para la alegría de la familia que durante la mañana del martes recibió los materiales solicitados, entre ellos, 300 metros de manguera, dos tanques de 500 litros para agua, una bomba, caño y mediasombra.El aporte viene no sólo a apoyar la iniciativa familiar sino también a fomentar la producción en el nuevo municipio. Envuelta en emoción, al ver que el anhelo de mejorar la calidad de vida es prácticamente una realidad, Patricia Rodríguez comentó: “Lo que hicieron por nosotros no tiene precio. Jamás recibimos una ayuda como esta, estoy emocionada porque esto nos llena de fortaleza para seguir con nuestro emprendimiento con más ganas y más ánimo, pensando en mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. No cobramos ningún otro beneficio y poder tornarnos pioneros en los viveros de plantines de yerba mate es nuestro objetivo de acá en más”.Teniendo en cuenta que la familia reside en una precaria casa de madera, con techo de cartón y letrina, por parte de la Subsecretaría de Asistencia Crítica dialogaron con la familia y se sintieron conmovidos por la fuerza de voluntad y la perseverancia para salir adelante. Tanto que decidieron atender otras carencias y junto a los materiales para el trabajo hicieron entrega de diez chapas de zinc, ocho tirantes, ropa de cama, frazadas, un ropero, una cocina a gas, una mesa con cuatro sillas, ropa para los niños y adultos, dos camas y dos colchones”.Incluso la historia de la familia fue punto de partida para que otros vecinos puedan mejorar el acceso al agua, uno de los serios problemas que padece el joven municipio.Esto porque los técnicos Jorge Stelmaszczuk y Germán Martínez, de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, llegaron hasta la picada a fin de formular un proyecto de protección de vertiente que, en caso de ser aprobado por el Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales Pisear, permitirá que unas nueve familias cuenten con agua segura y permanente.