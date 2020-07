Emprendedores apelan a demandas actuales para crear nuevos negocios

Martes 28 de julio de 2020

Redescubrir las pasiones en medio de la cuarentena

De los pizarrones y las clases a la decoración de interiores

La cuarentena obligatoria a causa del Covid-19 generó un cambio sustancial en la situación laboral de millones de argentinos. Actividades que fueron paralizadas en su totalidad, industrias en pausa y sectores productivos a la expectativa, dejaron como saldo una alteración en la economía que de a poco trata de repuntar.No obstante, más allá de las consecuencias graves que la situación dejó en las finanzas, también significó una oportunidad para la apertura de nuevos negocios y emprendimientos entre quienes optaron por hallar la oportunidad en medio del caos.Es que rendirse no es una opción para quien tiene alma emprendedora, cualesquiera sean las adversidades que se presenten. Y aprovechar las opciones, pese al contexto, hace la diferencia a la hora de contar los resultados. Fabricación de comidas y dulces, manualidades, artesanías, muebles y todo tipo de ideas resurgen entre quienes quizás debieron buscar alternativas para generar ingresos a la familia, o bien, para quienes nunca antes se habían animado a emprender y encontraron en la cuarentena una oportunidad de probar.Las redes sociales se volvieron aliadas en estos casos, generando una red de contención, solidaridad y mercado, tan amplio que ya no tiene fronteras de alcance.El Territorio relevó en esta oportunidad las historias de trabajadores que optaron por ver el vaso medio lleno y encontraron en esta situación una nueva manera de reinventarse.Mauricio Ortiz se dedica a los ploteados y diseño gráfico. El fuerte de la marca que impuso en Oberá -Graflic.dyr- es la cartelería, en el que los principales clientes son los comerciantes. Sin embargo, el cierre de cientos de negocios y el parate en muchos otros hizo que debiera buscar alternativas de comercialización. Fue entonces que surgió como iniciativa la realización de muebles para el hogar, oficinas, e incluso para exteriores, en madera.“La idea surgió inevitablemente cuando empezó la pandemia, porque el rubro era cartelería para comercios, ploteo de vidrieras, pero al cerrarse muchos comercios y quedar todo paralizado, nuestro rubro específico quedó también paralizado. Por eso tuvimos que ver qué hacer para generar nuevos ingresos y adaptarnos a la realidad”, indicó en diálogo con este medio.Asimismo, explicó que “hace varios meses estaba la idea en nuestra cabeza, teníamos gente que consultaba, teníamos las herramientas y ejemplos guardados de cómo hacerlo, pero lo difícil era comenzar. Cuando empezamos a tener más tiempo para incursionar lo empezamos a hacer, y desde el primer mueble que sacamos hasta ahora no paramos de tener pedidos, nunca pudimos tener en stock”.Las ventas de muebles de Graflic.dyr son a través de redes sociales –Instagram y Facebook -, mientras que el taller de ejecución está instalado en el garaje de Mauricio, en la casa que comparte junto a su pareja y dos hijas. Además, como ayudantes contrató a dos vecinos de la zona, con quienes construye los productos finales, hechos en hierros estructurales y madera.“Es un desafío, no sabemos con qué nos vamos a encontrar mañana. Pero así también fue como empezó, porque un día estábamos colocando carteles en un negocio, con una lista de pedidos, y al siguiente empezó la cuarentena, nos cancelaron los pedidos y tuvimos que salir a pensar alternativas”, rememoró.“Ahora nos damos cuenta que podemos hacer algo más grande con esto, dedicarnos a hacerlo a la par de la cartelería, la expansión que hubo en redes sociales fue impresionante”.Esta idea de expansión y la iniciativa de ayudarse unos a otros llevó a que Mauricio se encuentre con otro emprendedor, Julián Aguirre, con quien comenzó un proyecto de trabajo conjunto.Julián es un artista obereño, perteneciente a la compañía de Casique Circo, un grupo que comparte la pasión por la cultura y las risas. Después de mucho trabajo lograron tener un local propio en el que niños y adultos disfrutaban las destrezas y reían sin parar con los actos.Empero, al igual que en otros rubros, la cuarentena obligatoria dejó en suspenso las proyecciones del equipo circense, que debió cerrar el telón hasta nuevo aviso.Sin bajar los brazos, Julián decidió encarar un nuevo negocio, acompañado por otros dos emprendedores: la tapicería.“Nuestro emprendimiento se llama tapizarte, y buscamos que sean trabajos que tengan nuestro sello propio”, expresó.El espacio que hace algunos meses era llenado por espectadores, hoy se convirtió en un nuevo taller. “Trabajo con mi hermano, y fue a él que le tiré la idea de montar el taller, y con eso ir arreglando lo que hace falta para el mismo espacio y los espectáculos también, es decir, ir trabajando en la producción, iluminación, montaje”, remarcó Julián.Fue entonces que se sumó la idea de la tapicería, utilizando el taller también para ello. “Además de mi hermano, también trabajamos con otra persona que se dedica a lo que es costura de tapizados, y es quien me enseñó el oficio. Él ya trabaja con retapizados, pero nuestra idea es otra, es hacer productos propios”, manifestó.En ese marco, agregó: “Con Mauricio nos conocemos hace un montón, siempre lo recomendaba por sus trabajos, pero entonces vi una silla que estaba armada por redes sociales y se me ocurrió plantearle mi idea de ayudarnos mutuamente y expandirnos juntos”.El proyecto consiste en armar muebles de madera tapizados, pero que tengan una impronta propia, en el diseño y en los detalles, tal como lo explicaron: “Que alguien vea el mueble y sepa que lo hicimos nosotros”.“Creo que es lo que se viene, emprender e incluso fusionarnos los emprendedores para hacer cosas juntos, para expandirnos y tener más alcance, con un producto característico nuestro, trabajando y buscando salir de esta entre todos”, concluyó Mauricio.Bárbara Rodríguez es docente y en medio de la pandemia del Covid-19 se animó a incursionar en una de sus pasiones: la cocina dulce. Justamente es el nombre de su apuesta en Oberá y que trabaja de forma online: “Dulce pasión”.“Lo dividí en etapas para probar el mercado, porque la idea es realizar dulces con recetas tradicionales brasileñas. Y en esta primera etapa, que arrancó este mes con la semana de la dulzura, presentamos dulces de fiestas, como brigadeiros, beijinhos y cajuzinhos”, explicó Bárbara a El Territorio.“La idea principal es rescatar aquellas recetas brasileñas, como las que preparaba mi abuela y también viví un año en Brasil, por lo que aprendí allá a hacer estos dulces. Por eso la iniciativa fue traer algo nuevo al mercado”.“Nunca lo había pensado, soy docente y seguimos trabajando de forma online, pero quería hacer algo fuera paralelo para recaudar además un poco de plata extra a la casa”, contó.A través de redes sociales, los dulces comenzaron a tener impacto positivo y a conocerse en la localidad.“Me animé a emprender en la pandemia porque todos tenemos algo que nos gusta hacer, quería desconectarme también un poco del estrés de la clase online, y ahora me hago un tiempo de poder hacerlo”, sostuvo.Bárbara sueña poder contar con un espacio físico para ofrecer sus dulces, por lo que además se está capacitando con una chef de Brasil.“Si me hablaban de esto el año pasado no lo hubiera hecho, porque no tenía tiempo y era otro momento, pero creo que la pandemia permitió esto, mirarnos un poco más hacia adentro y valorizar nuestro tiempo con cosas que nos gustan, y mucho mejor si podemos tener un ingreso extra para la familia”, manifestó.Y cerró: “A todos nos deja algo esta situación, a mí me dio otra salida laboral haciendo algo que me encanta y se está convirtiendo en un emprendimiento familiar”.Tras años de trabajo, las profesoras Carla Berent (de portugués) y Marcia Pizzutti (de inglés) lograron cumplir el sueño de poner una academia propia. En el centro de Oberá se encuentra Linguae, el establecimiento que este año debía transitar su segundo ciclo lectivo. Sin embargo, el cese de las clases y la incertidumbre de no saber cuándo se volverá a las aulas puso en jaque las proyecciones que ambas amigas tenían al respecto. Las clases online se volvieron entonces la alternativa y a lo que apostaron todas sus fuerzas, con el objetivo de seguir en contacto con los alumnos y al mismo tiempo, no perder los ingresos mensuales.Pero, pese a todo el trabajo que conlleva organizar las clases de forma online, Carla decidió apostar además a otro emprendimiento, muy distinto al de su profesión: las manualidades artesanales. De esta manera, desde principios de junio trabaja en la realización de adornos que tienen como principal protagonista las cuerdas, y como plataforma de ventas, las redes sociales.“Mi emprendimiento se llama Un Mimito y está dedicado a lo que es decoración de interiores, como organizadores, posavasos, individuales, lo que esté relacionada a la decoración del hogar. Son trabajos artesanales y trabajo solamente con cuerdas, que es lo que distingue al producto. La idea surgió porque buscaba algo que sea práctico, útil y que a la vez sea accesible en cuanto a costo”, expresó.La profesora- que además estudia el traductorado de portugués– contó que “no lo pensé mucho, nunca me imaginé hacer algo así, pero me surgió la idea, pregunté a mis cercanos qué opinaban y me animé a armarme un Instagram y un Facebook para mostrar los productos”.“Esto de la pandemia me llevó a buscar no sólo una salida económica, sino también algo distinto para hacer y aprender. Esto de estar con las clases virtuales y también estudiar de manera virtual me llevó a necesitar algo que me desconecte de tanta tecnología, fue algo nuevo que lo descubrí porque nunca fui de hacer manualidades pero me sirve para despejarme y poner mi mente en otro lugar”, apuntó.La difusión en redes sociales es importante en estos casos en un negocio que no cuenta con un local propio. “Hay mucha gente, incluso que no te conoce, que comparte, te hace llegar a más gente, es una cadena de ayuda. Hay emprendimientos que comparten otros que van surgiendo, no nos conocemos entre nosotros, pero nos vamos ayudando, nos necesitamos unos de otros y está bueno que se genere así”, valoró.“Me gustaría poder seguir, organizarme y llegar con todo, porqueme gusta y me gustaría poder seguir, es una idea que tengo”, cerró.