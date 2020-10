Empleados municipales de Iguazú en estado de alerta y asamblea permanente - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020 | 10:40hs.

Empleados municipales de la localidad de Puerto Iguazú se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente. El conflicto nace a raíz del inclumplimiento por parte del ejecutivo municipal, que no solamente ofreció un aumento salarial insuficiente, si no que en el mismo acuerdo incluyó un aumento que en marzo no se cumplió, según indicaron desde ATE. Los empleados planificaron una medida de fuerza para el 1 de octubre, pero el municipio dio la orden de retirar el parque vial del corralón, lugar previsto para la protesta y los trasladó a la Plaza de los Niños frente a la Seccional Segunda de la Policía.Ante este situación los empleados organizaron una asamblea que se realizó a las 5 de este viernes, dónde decidieron permanecer en estado de alerta y asamblea permanente, por el aumento insuficiente que firmaron los compañeros. Allí conformaron una comisión para dialogar con el ejecutivo, sin embargo, no fueron atendidos por el intendente y tampoco por la secretaria de Gobierno."Intentamos dialogar con las autoridades, pero no están, el jefe de seguridad nos acercó una propuesta y volvimos al corralón a dialogar con los compañeros. Se decidió mantener el estado de alerta y se estableció un cuarto intermedio hasta el lunes a las 6 de la mañana", explicó Lucas Loza secretario general de ATE.Cabe destacar que el pasado 23 de septiembre empleados municipales en supuesta representación de ATE firmaron un acta de acuerdo salarial en el que el Ejecutivo se comprometía a abonar a partir del mes de septiembre y en lo sucesivo, con carácter remunerativo un 7% de incremento al sueldo básico con lo cual se cumpliría con el 17% acordado en el mes de marzo de 2020. También se incrementaría en un 14% el sueldo básico de conformidad en lo anunciado con el gobernador de Misiones.“Algunos compañeros hicieron un contrato muy escaso y los demás en disco dormidas con el acuerdo nos convocaron una asamblea en el corralón municipal para mejorar el acuerdo ya que el aumento es sumamente escaso", remató Loza.