Empleados de Dass piden más certezas sobre futuro laboral

Martes 4 de agosto de 2020

La fábrica de calzados Dass, que funciona en Eldorado, vive desde hace años tiempos de crisis. Ante la salida de la marca Nike del país y una negociación con una empresa de capitales mexicanos, empleados de la firma reclaman mayores certezas sobre el futuro laboral de los más de 300 trabajadores que siguen activos.En este sentido, Darío Vera, delegado de la Unión de Trabajadores del Calzado (Uticra), refirió sobre el difícil presente: “Tenemos una cierta cantidad de pares para ensamblar que, según cálculos, nos llevaría unos dos meses de trabajo. De ahí en adelante no hay un pedido para decir que se va a extender el trabajo o que tenemos cierta cantidad de pares para seguir ensamblando”.La incertidumbre sobre el futuro de la empresa radica en la decisión de la firma Nike de retirarse del país y las negociaciones con la empresa mexicana AXO, que hasta el momento no han prosperado. Ante este panorama, los trabajadores de Dass solicitaron conocer sobre los avances en la negociación con la firma mexicana, sobre todo para tener una garantía sobre el futuro laboral.“Al no tener información oficial, cada mes que pasa vemos que no hay una certeza y preocupa”, expresó Vera.Por esta situación, El Territorio se comunicó con diferentes empleados de la fábrica de Eldorado, quienes mostraron su preocupación y algunos de ellos deslizaron la posibilidad de un eventual cierre de la fábrica.Sin embargo, ante un eventual cese de actividades, los trabajadores de la firma analizan la posibilidad de crear una cooperativa de trabajo para mantener los puestos laborales. Incluso señalaron que en las últimas horas hubo contactos con integrantes del Ministerio de Acción Cooperativa y del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai) para ver cuáles son los trámites a realizar.Sin embargo, Vera descartó que esa posibilidad se haya analizado en el sindicato y negó esa versión. “Nosotros en ningún momento nos hemos acercado, hablado ni siquiera insinuado el tema cooperativa. Hoy nuestras fuerzas están totalmente puestas en que tenemos que salvar nuestro puesto de trabajo dentro de la planta”, expresó-Dass actualmente cuenta con 310 empleados y produce en promedio unos 6.500 pares de calzados. La disminución del personal se produjo como consecuencia de la crisis económica que afectó a la firma. En sus mejores años, la empresa llegó a contar con un total de 1.600 operarios para una producción diaria de 20.000 pares de zapatillas.Vera señaló que el problema va más allá de la situación económica, sino también que la firma Nike “no está aportando los pedidos que necesitamos para seguir funcionando”, y que la situación se agravó tras la decisión de retirarse del mercado argentino.