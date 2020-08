Empiezan a definirse los finalistas de la Champions League

Martes 18 de agosto de 2020 | 08:39hs.

París Saint Germain (PSG), con dos argentinos como titulares, Angel Di María y Mauro Icardi, y otro como suplente, Leandro Paredes, enfrentará hoy al Leipzig en la primera semifinal de la Liga de Campeones, que juega su etapa final en Lisboa y con un formato a partido único.La "semi" entre franceses y alemanes se jugará a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el estadio Da Luz, del Benfica, a puertas cerradas para el público por la pandemia de coronavirus, con el arbitraje del neerlandés Björn Kuipers y televisación de ESPN 2.El vencedor jugará la final del máximo torneo de clubes del mundo el domingo desde las 16 frente al ganador de la semifinal que animarán mañana, también en Lisboa, el Bayern Munich y el Olympique de Lyon.El PSG, hegemónico en Francia con sus títulos en la Ligue 1, la Copa de Francia y la Copa de la Liga, se instaló entre los cuatro mejores de la 'Champions' luego de eliminar en los mano a mano al Borussia Dortmund y al Atalanta, y es a priori el favorito por la mayor jerarquía de jugadores como el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, mientras que no tendrá a una pieza importante, el arquero costarricense Keylor Navas.Leipzg, por su parte, dirigido por un entrenador de 33 años, Julian Nagelsmann, sorprendió en octavos de final al Tottenham Hotspur y en cuartos de final al Atlético de Madrid, con jugadores no tan conocidos pero de gran nivel como el defensor francés Dayot Upamecano y el mediocampista austríaco Marcel Sabitzer, piezas importantes en un equipo sólido y bien trabajado tácticamente.Los alemanes llegaron a Lisboa sin su principal figura, el goleador Timo Werner, quien el mes pasado fue transferido a Chelsea, de Inglaterra, en 55 millones de euros, en una baja que por el momento no acusó, ya que fue bien sustituído por el dinamarqués Yussuf Poulsen.