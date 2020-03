Empieza juicio contra policía que a los tiros casi mató a su ex y a un abogado

Domingo 1 de marzo de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

En cifras

4 Las pericias hechas a la camioneta del abogado arrojaron la presencia de cuatro impactos de proyectil; dos en las ventanillas y dos en las puertas. 20 En caso de ser hallado culpable por los las dos tentativas de homicidio, el sujeto acusado podría recibir más de 20 años de cárcel.

Desde mañana y durante tres jornadas, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Eldorado está previsto que se realice un debate oral y público por un caso que 2017 conmocionó a la localidad de Bernardo de Irigoyen.El expediente a ventilarse tiene como principal protagonista a Muller Leal (36), un ex suboficial de la Policía de Misiones acusado de intentar asesinar a su ex pareja de varios disparos con su arma reglamentaria y luego raptarla por varias horas cuando ella viajaba hacia Eldorado para una audiencia ante la Justicia de Familia en la camioneta de su abogado particular, Mario Durán.Incluso, el mencionado letrado forma parte del proceso judicial en contra del imputado ya que también casi fue alcanzado por los disparos efectuados por el uniformado.Es así que Durán se constituyó como querellante particular en el caso y, junto a la mujer, buscarán justicia por lo ocurrido la mañana del lunes 23 de octubre de 2017 sobre la ruta nacional 101 en Bernardo de Irigoyen.Según confirmaron fuentes judiciales de confianza a este matutino, durante la primera audiencia del juicio está previsto que declaren tanto la mujer como el abogado, aunque no se descarta que el propio encartado pueda optar por dar su testimonio de lo ocurrido.De acuerdo al cronograma establecido, el juicio continuará el martes con la declaración de varios testigos y peritos aportados por las partes y se espera que el miércoles, de no haber inconvenientes, se concrete la etapa de alegatos y posible sentencia.El tribunal será presidido por la magistrada María Teresa Ramos y será acompañada por sus pares Atilio León e Inés Gallardo.Cabe recordar que Leal fue imputado durante la etapa de investigación llevada adelante en el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado por dos delitos de tentativa de femicidio y privación ilegítima de la libertad por el ataque a su ex pareja, en aquel entonces de 21 años. En tanto que también deberá responder por la tentativa de homicidio en perjuicio del abogado.Todos los hechos tienen el agravante de la condición de funcionario público que ostentaba en ese entonces el imputado. Incluso, el acusado llevaba puesto el uniforme al momento del hecho.Según las fuentes consultadas, desde hace varios meses se hicieron distintas reuniones entre el abogado que representa a Leal y el fiscal del tribunal, Federico Rodríguez. La última se concretó el viernes, aunque no se pudo llegar a ningún arreglo para que el caso sea finiquitado mediante la vía del juicio abreviado.Según reconstruyeron los investigadores a lo largo de la pesquisa por este caso, se sabe que la muchacha, aquel lunes 23 de octubre, viajaba como acompañante en la Chevrolet S-10 que conducía el letrado Durán por la ruta nacional 101, con destino a la ciudad de Eldorado, donde ambos debían presentarse a una audiencia por petición de alimento en el Juzgado de Familia de esa localidad.El uniformado, por su parte, aparentemente habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas en varios puntos de Bernardo de Irigoyen y merodeando la vivienda su ex pareja, hasta que la localizó junto al abogado y ante ello terminó llevando adelante el hecho.Al mando de su automóvil Chevrolet Corsa, Leal salió al cruce de la camioneta y efectuó disparos contra el rodado en el que viajaba la joven. En medio de la dramática situación, el abogado continuó guiando la camioneta como pudo y llegó hasta una vivienda de la zona para resguardarse.Para el letrado, el calvario acabaría allí, pero para la muchacha sólo sería el comienzo, ya que el descontrolado policía se arrimó al vehículo y bajo amenazas la obligó a subirse a su auto. Desde ahí, los implicados tomaron rumbos distintos.Mientras el policía salió en sentido hacia Eldorado con la muchacha cautiva, el letrado regresó a Bernardo de Irigoyen para pedir ayuda y radicar la denuncia.Tras varios minutos, el violento policía decidió retomar el camino hacia Irigoyen pero en medio del camino bajó a la víctima a la vera de la ruta, cerca del paraje Campiñas, donde aparentemente la obligó a que tome un remís.La Unidad Regional XII, al tomar conocimiento de la denuncia del letrado, activó las alertas de inmediato y para ese entonces la magistrada Nuria Allou, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, también estaba al tanto del hecho que acaparaba la atención de todos.Afortunadamente, cerca de las 10.30, una comisión de la mencionada UR localizó el Corsa en plena circulación y lo interceptó. El conductor quedó detenido y a disposición del juzgado.De inmediato, la Justicia también ordenó el secuestro tanto del vehículo como del arma reglamentaria del suboficial implicado para la realización de las correspondientes pericias, en tanto que al hombre se le practicó el examen denominado ‘guantelete de parafina’, tendiente a hallar restos de pólvora en las manos.Como consecuencia de esta grave situación desde la Jefatura de Policía se decidió también el inmediato pase a situación pasiva del uniformado. Además, se dispuso que el sujeto sea sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas.De acuerdo a lo que averiguó este matutino, el policía prestaba servicios en la UR XII y tenía un hijo en común con la víctima, con quien mantuvo una relación que no se habría extendido por mucho tiempo.La camioneta de Durán registró cuatro impactos de bala, localizados en la ventanilla y puerta del conductor, como así también en la puerta trasera del mismo lado.Por fortuna, tanto la joven como el letrado sólo sufrieron lesiones superficiales como consecuencia de las esquirlas que provocaron los disparos.