Empezó la cuarentena total decretada por el gobierno nacional

Viernes 20 de marzo de 2020 | 00:01hs.





"El mundo atraviesa un momento singular. La salud es muy importante para nosotros. Por eso hemos tomado el toro por las astas desde el comienzo. Dimos respuestas rápidas aprovechando que Dios nos dio la oportunidad de darnos tiempo para prevenir el avance", comenzó diciendo el presidente argentino.

Si bien Alberto Fernández estableció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde la medianoche de este viernes hasta el 31 de marzo inclusive, en su conferencia de prensa también adelantó que algunas actividades y servicios quedan exceptuadas por considerarse “esenciales”. Mediante estas consideraciones especiales, el Gobierno apunta a asegurar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles y el funcionamiento del sistema de sanidad y de seguridad.



De esta forma, el artículo 6° del Decreto, que será oficializado mediante la publicación en el Boletín Oficial, determinó que los desplazamientos de “las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales” deberán “limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios”. Aquí, el detalle de las personas alcanzadas:



1) Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.



2) Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,Trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades.



3) Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.



4) Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos internacionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos.



5) Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a adolescentes.



6) Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.



7) Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades que signifiquen reunión de personas.



8) Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.



9) Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.



10) Personal afectado a obra pública.



11) Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.



12) Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.



13) Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.



14) Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.



15) Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.



16) Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.



17) Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc) y atención de emergencias.



18) Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.



19) Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.



20) Servicios de lavandería.



21) Servicios postales y de distribución de paquetería.



22) Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.



23) Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.



24) Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.



Además, se aclaró que “en todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores”.







Hace minutos empezó el aislamiento total, decretado por el gobierno nacional para frenar la pandemia del coronavirus en todo el país. La medida que empieza hoy se extenderá hasta el 31 de marzo."Ya tomamos más de 30 medidas. Suspendimos las clases, establecimos la cuarentena para el que venía de zonas de riesgo, promovimos el home office, pero seguimos teniendo gente que no entiende que no se puede circular. Es por eso que después de una larga reunión con los gobernadores, dictamos un decreto que a partir de las 00 de mañana deberán someterse al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Es hora de comprender que estamos cuidando la salud de los argentinos. La medida durará hasta las 24 del 31 de marzo", continuó.