Empezó a caer nieve en las sierras de Santa Catarina en Brasil - El Territorio Misiones

La información fue confirmada por el meteorólogo Leandro Puchalski, quien se encuentra en la región. En la ciudad, los termómetros marcan 1° C, así como en São Joaquim. Y en Urupema, la temperatura es de 2ºC.

NEVE registrada em Canela/RS pelo seguidor @lorda_gb via instagram. ❄️ pic.twitter.com/imRHRIQV7k

La formación de copos de nieve blanca es el resultado de una masa de aire polar que llegó a SC, junto con la alta humedad en el estado.

Para el jueves por la noche, al amanecer y durante todo el viernes (21), el pronóstico de nieve permanece en el estado según Puchalski. El fenómeno debería comenzar con las ciudades más altas de la Serra, y luego en las regiones Medio Oeste y Planalto Norte.

NEVE ❄️ Vídeo do diretor @rafaaelbernardino entre Bom Jardim da Serra e Serra do Rio do Rastro/SC. ❄️ pic.twitter.com/rzxIDs80vl