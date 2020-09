Emoción y nostalgia, al cumplirse 11 años del tornado en San Pedro - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020 | 13:55hs.

El siete de septiembre, es una fecha que cambió por completo la vida de las familias que viven en colonia Santa Rosa, Tobuna y zonas aledañas de San Pedro. Ese mismo día, pero del 2009, en horas de la noche, se vieron devastados por un tornado que cobró la vida de once personas. Las víctimas fueron recordadas con la celebración de una misa en el monolito construido en el lugar, la inestabilidad del tiempo esta mañana, pareció revivir con fuerza el recuerdo de aquel trágico momento.





Esta mañana de lunes, como lo hacen hace ya once años, familiares, algunos vecinos y autoridades, siendo la presencia del obispo de la diócesis de Iguazú, Monseñor Nicolás Baisi, la más destacada. Una vez más, se dieron cita a fin de recordar a las personas fallecidas, en esta oportunidad, la celebración se realizó cumpliendo con los protocolos establecidos para evitar la propagación del coronavirus. Mientras las nubes oscuras anticiparon la lluvia, las familias reunieron fuerzas, y por más que quieran olvidar, el dolor de haber perdido un familiar, es imborrable.





Sentimiento que se hizo sentir durante la misa, donde familiares no lograron contener la emoción, al recordar a quienes no están pero fortalecidos en la fe y el acompañamiento de los vecinos que les reconforta el alma “Hoy me desperté y cuando mire el tiempo estaba casi como aquel día, parece que fue como una señal para recordar esa fecha de manera tan profunda. Hoy estuve más tranquila, rece mucho y pedí a Dios por cada una de las almas de nuestros seres queridos. Creo que sentir que la gente no se olvida de nosotros y lo que pasamos, nos ayuda a superar y seguir adelante con mucha fe” indicó en diálogo con El Territorio, Florinda Dos Santos, quien perdió a dos hijos, Fátima Dos Santos de 8 años y Kleberson Dos Santos de 6 años, y una nieta, Milagro Medeiro, en el devastador tornado.





En el lugar por donde pasó el tornado, de a poco las familias se recuperaron, con enorme esfuerzo y muchas veces sin recibir asistencia, lograron empezar de cero y salir adelante siempre con el temor de que un fenómeno similar los vuelva a afectar, más aún teniendo en cuenta los notarios cambios climáticos, lo que llevó a que algunas de las familias afectadas construyera un sótano, para resguardarse en caso de repetirse un temporal de significativa magnitud.





Luego de la celebración eucarística, colocaron ofrenda floral en cada una de las placas que recuerdan a las once víctimas fatales.