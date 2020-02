Eluchans: “Recuperamos la confianza"

Martes 25 de febrero de 2020 | 02:00hs.

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

La obligación sacó lo mejor de Atlético Posadas. El Decano estuvo metido en el partido, anuló a Sporting, ganó en el barrio Tajamar y ahora tendrá dos semanas para preparar el encuentro ante La Picada, que definirá su suerte en el torneo Regional.





La zona 6 de la región Litoral Norte se puso más peleada que nunca. La Picada tiene una pequeña ventaja, pero tendrá dos mano a mano muy complicados ante Sporting y, para cerrar la primera fase, frente al Decano.





Pero por ahora la tranquilidad llegó a Atlético Posadas. “Sabíamos que no teníamos margen de error y a mi entender en los otros partidos fuimos superiores a nivel de juego, pero no fuimos contundentes. Contra Sporting tuvimos las dos cosas. Fuimos contundentes en las que tuvimos y prácticamente no cometimos errores, que eso hace que cambie la confianza del equipo y la actitud”, sintetizó Juan Eluchans tras la victoria ante los de Santo Pipó.





Para el capitán del conjunto de la capital misionera la idea estaba clara, pero las dos derrotas en el inicio del Regional calaron hondo en la confianza de sus compañeros. “Recuperamos la confianza. Gareca (Jaquet) está más tranquilo en ese sentido”, expresó el experimentado mediocampista.

En cuanto a lo que sucedió el pasado domingo por la tarde frente a Sporting, Eluchans fue claro: “Al no tener margen se juega al 120 por ciento, eso lo tuvimos en todas las líneas. Hicimos un esfuerzo parejo en todos lados, a pesar de quien juegue, el equipo está unido y se notó de local”.





El panorama ahora será otro. Atlético Posadas tendrá que esperar el duelo del fin de semana entre Sporting y La Picada en Santo Pipó para ver si llega en condiciones de clasificar como primero o si deberá buscar ser uno de los mejores segundos.





De todas maneras eso no cambia que en dos semanas deberán ganar en Villa Cabello para continuar en el torneo Regional. “Nosotros tenemos que ganar sí o sí. Nos conviene ganar y que quedemos los tres con seis puntos. Si ganamos y quedamos iguales, por la diferencia de gol podemos hasta quedar primeros”, aseguró el mediocampista.





Y pensando en ese partido, Eluchans tiene en claro que hay un par de detalles para corregir. “Vamos a trabajar la pelota parada, porque La Picada en su cancha maneja mucho la pelota. Es un equipo con mucha intensidad y que juega bien”, analizó, aunque también destacó que “ya tuvimos la actitud necesaria para ir allá y ganar, como lo hicimos en la final (de la Liga Posadeña), así que vamos a ir con la ilusión de ganar y clasificar”.



Manejar la ansiedad





Por primera vez en todo el torneo Atlético Posadas comenzó ganando un partido. Eso fue clave para quedarse con los tres puntos ante Sporting, pero ahora habrá que esperar para saber cuál será el destino del Deca en el torneo Regional.





“Hace cinco partidos, contando los del torneo anterior, que no ganábamos en casa. Nos sacamos la mufa. Estamos convencidos de que con actitud, cuando no hay mucho juego, también se puede ganar”, explicó el DT, Néstor Jaquet.





“Desde los futbolístico, haber hecho el gol de entrada te da cierta confianza. Volvió a hacer goles Walter (Ortega Solís), que hace rato no lo hacía y eso nos dio tranquilidad. En el segundo tiempo casi no jugamos, queríamos el arco en cero y con un resultado así, que nos puso en carrera”, se explayó el entrenador del Deca.

‘Gareca’ Jaquet sabe que esa fórmula no le servirá en Villa Cabello. “Hay que subir la línea de volantes para recuperar más arriba y con La Picada tendremos que ir a jugar”, aseguró, pero puso paños fríos porque aún restan dos semanas y si bien “estamos obligados a ganar, corregir errores después de una victoria es más fácil”.

En lo que hará hincapié el DT en los próximos días será en mantener la calma. “Manejar la ansiedad será todo”, tiró. “No dependemos el 100 por ciento de nosotros y tenemos que esperar los otros resultados”, explicó y por eso la importancia de tener la cabeza fría.





“Si La Picada le gana a Sporting va a estar clasificado y vamos a tener que ir a buscar un segundo puesto, pensando en los otros resultados de las otras zonas. Nosotros tenemos que ir a ganar”, cerró el entrenador.