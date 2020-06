“Ellos vinieron a matar, doy gracias a Dios que él trabó esas armas”

Viernes 12 de junio de 2020 | 07:05hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

“Ellos vinieron para matarnos. Todos tenían armas y dejaron un bolso con precintos, cintas, una maza, cortahierros y una barreta”. El testimonio de Mirta Velázquez (43) grafica a la perfección la gravedad del hecho que sufrió su familia el miércoles a la noche cuando en un abrir y cerrar de ojos tuvieron a cinco encapuchados dentro de su casa.

Mirta y su marido, Omar Piris Da Silva (54), se acostaron temprano, como todas las noches, a sabiendas que al otro día arranca otra intensa jornada laboral en la ferretería y corralón que tienen al lado de su casa en el barrio Malvinas de Garupá.

Sin embargo, en plena noche, al menos cinco asaltantes encapuchados y armados ingresaron por la ventana que da directo a la habitación matrimonial, donde se trenzaron en una feroz lucha con ambas víctimas.

“Esto fue cerca de las 22.45 por ahí, nosotros estábamos durmiendo. Ellos forzaron una ventana y abrieron. Me agarraron a mí primero, fue uno encapuchado y yo empecé a luchar. Me tiraron al piso, me golpearon por todas partes. Los otros fueron contra mi marido. Yo veía que le pegaban pero él también luchaba”, recordó ayer Mirta, al dialogar con El Territorio mientras se recuperaban de las heridas y del shock sufrido.

El relato de Mirta eriza piel. La mujer recuerda cada segundo del hecho padecido y recién hoy tanto ella como su marido dimensionan que todo pudo haber culminado de la peor manera.

“Yo primero no vi las armas porque sino no iba a luchar de esa manera, pero lo hice con uno. Ese me decía que no grite. Él -por el ladrón- me apretaba la boca, la nariz, me estaba asfixiando pero me pude sacar. Él me quería hacer arrodillar y ahí me di cuenta que tenía un arma, entonces lo saqué de la habitación porque pensé que le iba a disparar a mi marido”, continuó la mujer, quien todavía presentaba hematomas y heridas cortantes en el rostro.

Mirta señaló que la pelea con los delincuentes se concentró en la habitación; mientras ella peleaba con uno de los asaltantes, su marido se defendía de otros tres y poco después apareció en escena otro sujeto que ya tenía encañonado a un hijo de 14 años, que al escuchar los gritos llegó hasta la sala para ayudar.

“Cuando yo salí a la sala forcejeando, yo vi que él estaba por gatillar entonces le agarré la pistola con las dos manos y le llevé para arriba. Todavía no entiendo como me animé a hacer eso. Me dijeron que iban a matar a mis hijos. Le traje nuevamente a la pieza, le apreté contra el colchón y ahí parece que el chico iba perdiendo fuerza y en un momento le saqué el arma. Ahí le dije: ‘Ahora yo te mato a vos’”, expresó.



Momento clave

Mientras eso sucedía, el delincuente que restaba intimidaba al menor de 14 años para que busque dinero y el adolescente fue a despertar a su hermano de 25 que reside en una planta superior. Allí los jóvenes le dieron al delincuente un monto de dinero que no fue especificado pero ahí también ocurrió el segundo momento clave que permitió que la familia lograra poner a la inversa la escena.

Aún conmovida, la mujer recordó que “mi hijo subió la escalera, le levantó al otro, le pidió la plata y le dijo para ir hasta abajo donde estaban los demás. Y cuando bajaron de nuevo, el más chiquito, el de 14, agarró un florero de vidrio y le tiró por la cara al delincuente. Mi hijo me dijo ‘me dio mucha rabia que me haya apuntado con el arma y me preparé para defenderte mami’. Ahí el hombre se mareó y por eso dejó el dinero y el otro arma”.

Para ese entonces, Mirta ya contaba con el arma que le había quitado a uno de los asaltantes y su marido había podido agarrar una de las barretas que llevó el grupo. Bajo ese cuadro, la pareja ahuyentó a los delincuentes, uno de los cuales se fue dejando un hilo de sangre producto de las heridas sufridas.

Según lo que se pudo establecer, se estima que los delincuentes huyeron en un automóvil Volkswagen Gol de color oscuro que estaba esperando al grupo frente a la vivienda, sobre calle Pedro Núñez.

Tanto Mirta como Omar salieron hasta la vereda con la intención de alcanzar a los delincuentes y también lo hicieron dispuesto a todo, según afirman, pero ahora, con mayor tranquilidad, agradecen que ningún disparo salió de las armas que le quitaron a los asaltantes.



“Iba a ser una desgracia”

“Gracias a Dios esto no pasó a mayores. Esto podía haber terminado en tragedia. Yo agarré una pistola, salí, apunté al auto y sabía que no iba a errar, pero no salió la bala. Los iba a acribillar con las balas de ellos mismos”, lanzó Omar, quien sufrió diversos cortes en el cuerpo, principalmente en el pecho, que le significaron puntos de sutura en el hospital.

Y continuó: “Ellos vinieron a matar. Esto iba a ser una desgracia. Yo doy gracias a Dios que él trabó esas armas y también le agradezco yo, porque yo salí y los apunté para tirar. Ahora que estoy calmo, agradezco que fue así, sino iba a estar en la cárcel”.

Para Mirta y Omar, lo sufrido demuestra, una vez más, que por más preparación previa que pueda haber, ante estas situaciones límites las reacciones pueden ser diferentes.

“Mi reacción fue tener que luchar. Yo tuve la pistola en la cara y me decían que me iban a matar”, dijo Omar, mientras que su esposa añadió, “yo siempre decía que si un día nos asaltaban nosotros teníamos que entregar todo, somos gente trabajadora, queremos seguir viviendo, pero ayer -por el miércoles- me resistí con un arma y todo”.

“En esos momentos uno no puede descifrar nada. Cuando yo me levanté tenía a esos tipos ahí y la conciencia de uno ya no es lo normal. Te encontrás con esa barbaridad dentro de tu habitación, una cosa injusta al 100% y bueno, lo que me quedó por hacer fue cuidarme y cuidar a mi familia”, expresó el hombre.

La pareja reside en el lugar desde hace siete años, cuando pudieron comprar el terreno y construir su hogar junto a la ferretería que es el emprendimiento familiar desde hace una década. En el lugar viven con tres hijos varones, mientras que además tienen otras cuatro hijas que ya están casadas y residen en la zona.

Después de todo lo ocurrido, la familia llamó a la Policía y en el lugar intervinieron diversas dependencias de la fuerza provincial.

Además de las pericias realizadas en la escena, los uniformados se llevaron las dos armas que abandonaron los delincuentes: un revólver calibre 22 largo y una Bersa calibre 9 milímetros.

Por el hecho, las autoridades dispusieron varios operativos por la localidad y zonas aledañas en busca de los delincuentes. Además, ayer a las 19 se iba a realizar un Operativo de Alto Impacto por toda la localidad, procedimiento en el cual iban a participar unos 100 efectivos y 25 móviles.

Mientras tanto, la familia busca recuperar la paz en su casa y pide que las autoridades actúen para evitar que otras familias padezcan lo mismo: “Son personas a las cuales la Justicia tiene que ponerles un límite porque van a ir a matar a otras personas y van a matar a personas trabajadoras. Yo anhelo que la Justicia llegue a buen puerto con esto, que los metan en la cárcel y que ellos reconozcan sus errores”.

Y en la despedida, volvieron a graficar la gravedad de lo sucedido: “Esto pudo haber sido otra historia. Podíamos haber sido la tapa del diario como muertos”.