Elisa logró emprender su regreso a Misiones

Martes 28 de julio de 2020

La semana pasada se conoció la situación de Elisa Maidana, una obereña que viajó en febrero a Buenos Aires por un tratamiento médico y no podía regresar a su hogar por no tener el dinero para costear el pasaje en auto y el test de coronavirus, con cuyo certificado negativo no se puede ingresar a Misiones.La buena noticia para Elisa fue que atendieron su situación y al cierre de esta edición se esperaba su llegada a la tierra colorada en una ambulancia de Salud Pública que la fue a buscar.Isabel Zabala, hija de Elisa, había contado a este medio que su familia estaba desesperada por el regreso de su madre mamá ya que había viajado para tratarse en el Hospital Piñeyro por un cáncer de mama.El test tiene un costo de 6.000 pesos que su familia no podía costear. Es por ello que sus seres queridos tenían temor de que se contagie de coronavirus, ya que además de ser inmunosuprimida, tiene 70 años, es decir, es población de riesgo.“No tenemos los 6.000 pesos, yo no tengo trabajo, mi mamá es jubilada y con los medicamentos se va el dinero... ella debe seguir con seis meses más de quimioterapia, como le dieron el alta en Buenos Aires tiene que seguir el tratamiento acá, en Oberá”, había explicado Isabel.La hija de Elisa también había expresado que no podían tramitar su regreso desde la Casa de Misiones en Buenos Aires porque permanecía cerrada por la pandemia.“También tiene un problema cognitivo, se olvida de las cosas, entonces su hermana, que está en Buenos Aires, la ayudó y fue quien la llevó al médico y logró que la operaran de la mama”, había expresado.Al ingresar la mujer será testeada y cumplirá aislamiento en Oberá.