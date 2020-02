Elina sobre Anamá: “Que la gente hable”

Sábado 29 de febrero de 2020

Elina Fernández, esposa del empresario Eduardo Costantini, habló tras las críticas de Anamá Ferreira.

La modelo de 30 le respondió a la conductora brasileña que había criticado su casamiento con el empresario de 73 años.

“Ella iba casi todos los días a tomar algo al Malba. Había hecho todo un research (búsqueda), y había visto que él estaba soltero. No es que el tipo la vio un día en el Malba y se enamoró. La vio ahí, frecuentemente, en el Malba: miradita, miradita, miradita... Casamiento en el (hotel) Alvear a las 6 de la tarde, ¡vermouth, papas fritas y good show!”, dice Anamá en un audio que se hizo público y en el que revela un supuesto “plan maestro” de Elina Fernández para conquistar a Eduardo Costantini.

La conductora brasileña pidió perdón y la modelo interrumpió su luna de miel para referirse al tema. Ante la pregunta de Karina Iavícoli -panelista de Los ángeles de la mañana- sobre si las versiones que habían circulado la habían ofendido, respondió: “No, para nada. Que sigan hablando”.

Iavícoli continuó leyendo la respuesta de Elina, que no mencionó a ninguna persona en particular, pero sí hizo referencia a quienes hablan de ella. “Soy muy segura de mí misma y todos los que amo saben quién soy. Ya van a tener más tiempo para conocer cómo soy. Que la gente hable. Estamos muy felices con Eduardo disfrutando de nuestra luna de miel en el Sur. Así que no sé lo que está pasando. Besos para Ángel en particular. Y para las que hablan mal, el tiempo solo va a responder”, sostuvo Fernández.

La boda fue el 22 de febrero y Yanina Latorre coincidió con Anamá: “Las malas lenguas dicen que ella iba todos los días y no para hasta cruzárselo. Los hijos de Eduardo están enojadísimos. Él tiene siete hijos. Esta chica se lleva mal con todos. Nadie entiende cómo están juntos. Él es uno de los hombres más ricos de Argentina”.