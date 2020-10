Eliminatorias: toto encendió la alarma en la Selección - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Tras las bajas por lesión de Juan Musso (rotura de menisco) y Giovani Lo Celso (problemas musculares), en la selección argentina se encendió una alarma en las últimas horas por los testeos de coronavirus que se le realizaron a Eduardo Salvio, que quedó a la espera de un nuevo resultado que aclare la situación y no se entrenó ayer por la tarde por precaución.Salvio fue uno de los jugadores de Boca que se contagió de coronavirus en el brote que hubo hace varias semanas ya en la concentración del Xeneize. Toto parecía haber dejado atrás el Covid-19, por lo que no sería raro -y de hecho, sería lógico- que tuviera un resultado positivo al testeo serológico, que es el que detecta los anticuerpos generados después de haber contraído el virus.Sin embargo, como existen distintas cepas del virus y un paciente recuperado podría llegar a volver a infectarse, el testeo -que sería serológico- con resultado positivo puso en alerta todo.La realidad es que Salvio se hizo un testeo antes de entrar el domingo pasado al predio de la AFA, que tuvo resultado negativo. Y una vez en las instalaciones de Ezeiza, se realizó dos más: uno dio positivo y otro negativo. Esto llevó al cuerpo médico a realizar en las últimas horas un cuarto y definitivo examen que determinará si el Toto puede seguir o no en la concentración pensando en los partidos ante Ecuador y Bolivia, del inicio de las Eliminatorias.Argentina realizó ayer el primer entrenamiento con el plantel completo, y para evitar contacto con el resto de los jugadores, Salvio no fue parte de la práctica, a la espera del resultado del testeo que se hizo más temprano. Además, en las próximas horas llegará Jeremías Ledesma, el elegido por Lionel Scaloni para suplir la ausencia de Musso.Por otra parte, la Fifa anunció que el partido con Ecuador se jugará mañana a las 21.30, y no a las 21.10.