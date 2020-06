Eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022: FIFA ratifica el comienzo en septiembre

Viernes 26 de junio de 2020 | 12:30hs.

Luego de anunciar que el Mundial de fútbol femenino 2023 se jugará en Australia y Nueva Zelanda, hoy la FIFA confirmó que las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 arrancarán en septiembre de este año si la situación sanitaria lo permite.En un comunicado oficial, la FIFA ratificó la doble fecha de septiembre para el comienzo de las eliminatorias de Conmebol y UEFA, en tanto que el resto de las Confederaciones (Africa, Asia, Concacaf y Oceanía) postergaron para más adelante.El arranque en Sudamérica quedará supeditado a la situación por la pandemia de coronavirus. Si la condición sanitaria de los diez países así lo permite, la FIFA ya le dio el ok a Conmebol para que se pueda jugar. En Europa se cree que no habrá problemas porque de a poco se está volviendo a la normalidad.Además, FIFA corrió el calendario de los repechajes para la clasificación al Mundial. No se jugarán en marzo de 2022 y los corrió para junio. De esa manera se sumó marzo como fecha disponible para que Conmebol pueda completar las eliminatorias con el formato de 18 fechas.El comunicado oficial explica que se mantiene la "ventana de septiembre de 2020" para la Conmebol y UEFA, sujeto a un monitorio continuo de la situación" en relación al Covid-19.